Чемпионат Англии
Брентфорд
25.10.2025 22:00 – FT 3 : 2
Ливерпуль
Англия
26 октября 2025, 00:11 | Обновлено 26 октября 2025, 01:27
3

Брентфорд устроил сенсацию в матче с Ливерпулем. Неприятности у Ярмолюка

Лондонцы обыграли чемпиона со счетом 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд – Ливерпуль

В субботу, 25 октября, прошел матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити». Победу одержали хозяева – 3:2

На пятой минуте шокировал чемпионов АПЛ Данго Уаттара. Кевин Шаде сделал счет 2:0 в конце первого тайма. Один гол для подопечных Арне Слота отыграл Милош Керкез на 45+5. На 60-й минуте счет в матче 3:1 сделал Игор Тьяго.

Украинский футболист «Брентфорда» Егор Ярмлюк вышел в стартовом составе, но получил травму и покинул поле в первом тайме.

«Ливерпуль» проиграл четвертый матч подряд в чемпионате Англии, чего не было уже четыре года. Чемпионы АПЛ опустились на шестую строчку и имеют 16 очков. «Брентфорд» улучшил свое турнирное положение и идет десятым с 13 очками.

АПЛ. 9-й тур, 25 октября.

Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
Голы: Уаттара, 5, Шаде, 45, Каркез, 45+5 – Тьяго, 60, Салах, 89.

Брентфорд: Келлехер, Айер, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Ярмолюк (Янельт 29), Гендерсон, Шаде (Льюис-Поттер 79), Дамсгор (Йенсен 79), Уаттара, Тиаго.

Ливерпуль: Мамардашвили, Керкез (Робертсон 61), Брэдли (Мак Аллистер 62), ван Дейк, Конате, Джонс (Нгумоха 70), Собослаи, Вирц (Гомес 83), Гакпо (Кьеза 61), Салах, Экитике.

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Мохамед Салах
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Віталій Ткачук
Забагато дорогих непотрібних придбань було в Ліверпуля. 
Ответить
+1
GroundUnder
это Англия, детка
не против Сандерленда или Брентфорда в ЛЧ
Ответить
0
Olex
А де сенсація? Шоу маст гоу он. Вони так ще Віллі з Сіті можуть програти. Це серйозне змагання, а не якась там Ліга Чемпіонів, де навіть десята команда Англії вийшла б в плей-офф. Чемпіонат вже не виграти. Сподівання в цьому сезоні лише на кубки.
Ответить
-1
