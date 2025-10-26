Брентфорд устроил сенсацию в матче с Ливерпулем. Неприятности у Ярмолюка

В субботу, 25 октября, прошел матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити». Победу одержали хозяева – 3:2

На пятой минуте шокировал чемпионов АПЛ Данго Уаттара. Кевин Шаде сделал счет 2:0 в конце первого тайма. Один гол для подопечных Арне Слота отыграл Милош Керкез на 45+5. На 60-й минуте счет в матче 3:1 сделал Игор Тьяго.

Украинский футболист «Брентфорда» Егор Ярмлюк вышел в стартовом составе, но получил травму и покинул поле в первом тайме.

«Ливерпуль» проиграл четвертый матч подряд в чемпионате Англии, чего не было уже четыре года. Чемпионы АПЛ опустились на шестую строчку и имеют 16 очков. «Брентфорд» улучшил свое турнирное положение и идет десятым с 13 очками.

АПЛ. 9-й тур, 25 октября.

Брентфорд – Ливерпуль – 3:2

Голы: Уаттара, 5, Шаде, 45, Каркез, 45+5 – Тьяго, 60, Салах, 89.

Брентфорд: Келлехер, Айер, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Ярмолюк (Янельт 29), Гендерсон, Шаде (Льюис-Поттер 79), Дамсгор (Йенсен 79), Уаттара, Тиаго.

Ливерпуль: Мамардашвили, Керкез (Робертсон 61), Брэдли (Мак Аллистер 62), ван Дейк, Конате, Джонс (Нгумоха 70), Собослаи, Вирц (Гомес 83), Гакпо (Кьеза 61), Салах, Экитике.

