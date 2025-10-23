Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Брентфорд
25.10.2025 22:00 - : -
Ливерпуль
Англия
23 октября 2025, 21:02 | Обновлено 23 октября 2025, 21:03
Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 октября в 22:00 матч чемпионата Англии

Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – Ливерпуль

В субботу, 25 октября, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брентфорд – Ливерпуль
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига смотреть онлайн Егор Ярмолюк
