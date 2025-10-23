Англия23 октября 2025, 21:02 | Обновлено 23 октября 2025, 21:03
Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 октября в 22:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 25 октября, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Брентфорд – ЛиверпульСмотреть трансляцию
