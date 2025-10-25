Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Брентфорд
25.10.2025 22:00 - : -
Ливерпуль
Англия
25 октября 2025, 19:22 | Обновлено 25 октября 2025, 19:29
Брентфорд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 25 октября в 22:00 по Киеву

ФК Брентфорд

В субботу, 25 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Брентфорд

Команда Егора Ярмолюка проводит достаточно привычный для себя сезон. После 8 туров на ее счету есть 10 зачетных пунктов, позволяющих занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета, что от топ-3 чемпионата «пчелы» находятся на расстоянии 5 баллов.

В Кубке английской лиги лондонцы обыграли «Борнмут» и «Астон Виллу», благодаря чему квалифицировались в 1/8 финала турнира. Там Брентфорд уже ждет поединок против «Гримсби».

Ливерпуль

Сейчас действующие чемпионы Англии находятся далеко не в своей лучшей форме. Тем не менее, из-за серии положительных результатов в начале сезона клуб имеет на счету 15 баллов и занимает 3-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. От лидера «Арсенала» мерсисайдцев отделяет 4 зачетных пункта. В Кубке английской лиги коллектив одолел «Саутгемптон» и вышел в 1/8 финала, где скоро встретится с «Кристалл Пелас».

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» смог 3:2 обыграть «Атлетико» и в недавнем матче разгромить «Айнтрахт» со счетом 5:1. Однако во 2-м туре турнира команда минимально уступила «Галатасараю» на выезде.

Личные встречи

В последних пяти играх между командами «Ливерпуль» тотально доминирует. За это время мерсисайдцы одержали 5 побед над «Брентфордом» с общим счетом 12:1.

В последний раз «пчелы» побеждали в этом противостоянии еще зимой 2023 года в рамках 19-го тура АПЛ.

Интересные факты

  • «Ливерпуль» забил 14 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 4-й лучший результат среди всех команд.
  • В последних 5-х играх «Ливерпуль» потерпел 4-е поражения.
  • «Брентфорд» проиграл всего в 1 из 5 домашних поединков этого сезона.
  • «Ливерпуль» не может сохранить ворота сухими уже в течение 8 игр подряд.

Возможные стартовые составы

Брентфорд: Келлегер – Айер, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде – Ярмолюк, Хендерсон – Шаде, Дамсгор, Уаттара – Тьяго

Ливерпуль: Мамардашвили – Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли – Собослай, Макалистер – Гакпо, Вирц, Салах – Экитикэ

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.53.

Прогноз Sport.ua
Брентфорд
25 октября 2025 -
22:00
Ливерпуль
