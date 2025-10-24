Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Александрия – Эпицентр
Матч десятого тура УПЛ состоится 24 октября в 15:30 по Киеву
24 октября на стадионе «Ника» в Александрии в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Александрия» и «Эпицентр».
Поединок стартует в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Александрия» после девяти туров чемпионата Украины набрала восемь очков и расположилась на 13-м месте турнирной таблицы. У «Эпицентра» за аналогичное количество сыгранных матчей всего шесть очков и 14-я позиция.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне по-прежнему без очков в Лиге конференций
Бывший игрок сборной Украины оценил игру и результаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера»