Кажется, Туран понимает проблемы Шахтера. Но способен ли он их решить?

В сети можно встретить немало «горячих голов», которые буквально кричат о том, что руководство «Динамо» обязано уволить Александра Шовковского с должности главного тренера. Мол, пять ничьих в украинской Премьер-лиге (УПЛ) кряду – это более чем весомая причина для того, чтобы попрощаться с наставником и подыскать ему замену. Однако давайте смотреть правде в глаза: пока ключевой конкурент «бело-синих» в борьбе за чемпионство, коим является «Шахтер», ковыляет на обе ноги и не способен воспользоваться перманентными осечками киевлян, острой необходимости идти на кардинальные перемены у боссов «Динамо» не будет. Просто взгляните в турнирную таблицу чемпионата, чтобы осознать это: отставание киевлян от дончан составляет лишь одно (!) очко. И это при том, что «Динамо» действительно разбазарило в последних пяти турах аж десять турнирных пунктов!

О проблемах «Шахтера» в прессе и болельщицкой среде сейчас как-то говорят поменьше, однако это не значит, что у «горняков» они менее существенны, нежели у «Динамо». На самом деле и говоря откровенно, с приходом Арды Турана донецкая команда выдала только два действительно впечатляющих матча – против «Ильвеса» (6:0) и «Бешикташа» (4:2) в рамках квалификации Лиги Европы. Да, был еще матч УПЛ против «Эпицентра», в котором подопечные Турана нанесли по воротам соперника 35 ударов (из которых 13 пришлись в створ), но выиграли лишь минимально (1:0), однако этот пример, скорее, и является одной из иллюстраций очевидных проблем «горняков».

После поединка 9-го тура УПЛ против «Полесья», в котором «Шахтер» в очередной раз не сумел обыграть неудобного соперника из Житомира (0:0), Арда Туран вышел к прессе с таким объяснением причин потери очков и неспособности вновь воспользоваться осечкой «Динамо».

«После поражения 1:4 (в 8-м туре от ЛНЗ – прим. авт.) мы должны были отреагировать, и это нам удалось. Нам удалось выучить соперника, который показал достойный футбол. Нам было непросто, но мы создали им достаточно проблем. «Шахтер» на правильном пути. Но нужно улучшить креативность в атаке. Глобальных проблем у нас нет. Мы должны были побеждать сегодня, однако есть вопросы к реализации моментов. Есть у нас трудности с правильными решениями около ворот соперника, что связано с молодостью команды. Но это вопрос ко мне», – заявил Туран.

ФК Шахтер

Из этих слов становится очевидным одно: турецкий наставник «Шахтера», кажется, действительно видит и понимает проблемы своей команды, хотя и старается красиво замаскировать это за общими фразами типа «мы на правильном пути» и «глобальных проблем у нас нет». И что важнее всего: как минимум пока Туран не боится брать ответственность на себя и не скрывается за откровенно выдуманными причинами неудач. Не исключено, что это лишь пока, и если в будущем результаты кардинальным образом не улучшатся, то мы вновь увидим, как нынешний главный тренер «Шахтера», уподобляясь Луческу или Пушичу, начнет рассказывать о множестве второстепенных факторов (например, долгих переездах и тяжелых условиях быта), которые мешают ему быть успешным. Мол, если бы не они, то я бы уже давно выиграл не только УПЛ, но и даже ЛЧ. С самым-то сильным «Шахтером» в истории, а как же иначе?..

По факту же, возвращаясь к последним матчам «горняков», у команды Турана действительно вскрылось немало проблем, решить которые тренерский штаб не сумел даже во время паузы, выделенной на международные матчи. Например, в трех последних к текущему моменту поединках (против «Абердина» в Лиге конференций, а также против ЛНЗ и «Полесья» в УПЛ) «Шахтер» неизменно владел мячом под 70% игрового времени (если быть точнее: 71% – против «Абердина», 73% – против ЛНЗ и 68% – против «Полесья»). Но что дало это донецкой команде? Натужная победа над шотландцами, где даже по ожидаемым голам соперник был в разы лучше (0,99xG против 2,55xG), катастрофическое и заслуженное поражение от «фиолетовых» (вновь уступили даже по ожидаемым голам – 0,61xG против 1,93 xG), а в завершении унылые нули против житомирских «волков».

Да, в матче против «Полесья», если вновь опираться на метрику ожидаемых голов, «Шахтер» заслуживал выиграть (1,54xG против 0,46xG). Но в этой игре, скорее, нужно акцентировать внимание на другом. Прежде всего, бросилось в глаза, что Арда Туран не выпустил в стартовом составе на «волков» капитана и ключевого центрбека команды последних лет Николая Матвиенко. Учитывая тот факт, что о повреждениях у 29-летнего защитника не сообщалось, турецкого наставника не устраивали либо физические кондиции подопечного, либо… Его многочисленные ошибки, ставшие уже на поток как в матчах «Шахтера», так и в поединках национальной сборной.

Вместо Матвиенко Туран решил довериться бразильцу Марлону Сантосу – протеже еще Роберто Де Дзерби, который летом вернулся в Украину после скитаний по Италии, Бразилии и США. Однако что дал «горнякам» этот опытный центрбек с претензией на роль такого себе глубинного плеймейкера? Если анализировать цифры исключительно поверхностно, то Марлон Сантос выдал выдающийся матч против «Полесья». Только гляньте на эту статистику: 120 точных передач (из 125) за 68 минут игрового времени, 110 полученных передач от партнеров! Можно подумать, что это статистика не Марлона Сантоса, а как минимум Хави или Иньесты в их лучшие годы выступлений за «Барселону».

Но подвох скрывается в другом. Из 120 точных пасов Марлон Сантос лишь одну успешно доставил в зону финальной трети. При этом, всего в финальную треть или штрафную соперника этот центрбек предпочел выполнить только три паса, из которых, как вы уже могли успеть подсчитать в уме, два оказались неточными. Иными словами, из пяти неточных пасов Марлона Сантоса почти половина пришлись на передачи, которыми можно было реально попробовать обострить игру. Все остальное – банальное перекатывание мяча на своей половине поля или в зоне центральной линии. Только посмотрите на топ-3 игровые связки Марлона Сантоса в матче против «Полесья»: Марлон Сантос – Бондарь (87 пасов друг другу), Марлон Сантос – Педро Энрике (55), Марлон Сантос – Ризнык (30). Выдающееся продвижение мяча, не так ли?

Безусловно, в матче против менее сильного оппонента, чем «Полесье», Марлон Сантос, вероятно, действовал бы более смело в работе на атаку, но… Ключевой вопрос к бразильцу, а заодно и Арде Турану здесь лишь один: а что, «Шахтер» уже настолько потерял уверенность в своих силах, что в матчах национального чемпионата предпочитает «синицу в руках», а не благородный риск? А ведь Срна, напомним снова, не устает рассказывать о сильнейшем «Шахтере» в истории…

О чем можно говорить смело и без сарказма – нынешний «Шахтер» действительно очень молод. Даже по мерках всех участников основного этапа Лиги конференций, где «горняки» являются четвертыми в списке самых молодых команд турнира со средним возрастом в 23,7 года (моложе только швейцарская «Лозанна» – 23,5; нидерландский АЗ – 20,5 и французский «Страсбург» – 20,4). В этом аспекте перспектива прибавить у «Шахтера» действительно есть и она, вероятно, весьма значительна, но… Опять же, в случае с Матвиенко мы говорим о 29-летнем исполнителе, а в случае с Марлоном Сантосом – о 30-летнем…

Выходит, что у «Шахтера» не только проблемы с реализацией моментов и трудностями у ворот соперника, но и явные перекосы в возрастной структуре команды, где банально не осталось никого из числа ветеранов, кто действительно мог бы взвалить на себя в трудную минуту роль лидера.

Давайте просто пробежимся по, как это модно говорить сейчас, ростеру «Шахтера». В первой команде формально у Арды Турана, если брать перечень футболистов на Transfermarkt, есть только семь футболистов в возрасте от 27 лет и старше. Смотрим кто они… 31-летний Иван Петряк, чье будущее связано точно не с «Шахтером», да и не факт, что с футболом вообще, так как хавбек сам не стесняется признавать, что остается в клубе лишь из-за денег. 30-летний Марлон Сантос и 29-летний Николай Матвиенко, о которых мы уже успели поговорить выше. 28-летние Егор Назарина и Марьян Швед, не являющиеся для Арды Турана, как минимум пока, игроками основного состава, причем даже близко. А также 27-летний Педриньо и Дмитрий Топалов. На первого, после ухода Кевина и Судакова, кажется, возлагается слишком много надежд в атаке команды, которые он пока в полной мере оправдывать не способен. А второй, как и Петряк – это уже «сбитый летчик» для донецкой команды, который со дня на день готовится покинуть ее ряды.

А теперь давайте вспомним, что за последние годы, уже после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, «Шахтер» регулярно «избавлялся» от ветеранов. Друг за другом в другие клубы или на футбольную пенсию ушли Сергей Кривцов, Андрей Пятов, Александр Зубков, Тарас Степаненко, Ярослав Ракицкий… Каждый из них являлся не только лидером по игровым показателям в своей линии, но и важным элементом в раздевалке команды – тем, кто мог реально помочь главному тренеру «достучаться» до молодых футболистов и, при необходимости, вразумить их прямо на поле.

ФК Шахтер. Бразилец Педриньо – один из самых опытных игроков нынешнего Шахтера

Сейчас Арде Турану в этом плане фактически приходится надеяться только на Марлона Сантоса, Николая Матвиенко и Педриньо – тех, кто в силу возраста способен стабильно выдавать качественный футбол в каждом матче. Но это лишь в теории, так как на практике мы видим иное: Матвиенко не перестает совершать вопиющие ошибки буквально на ровном месте, Марлон Сантос банально уходит от ответственности, играя лишь на статистику на Wyscout, а Педриньо и в лучшие-то моменты никогда не виделся лидером атак «Шахтера», не говоря уже о нынешнем этапе его карьеры, когда после неудач в «Атлетико Минейро» он пытается вернуться на прежний уровень выступлениями за «горняков»…

Конечно, в теории, когда у тебя в команде много 18-, 19- и 20-летних футболистов, можно смело говорить о большом потенциале. Но в «Шахтере» Арда Туран впервые в своей непродолжительной тренерской карьере сталкивается со случаем, когда перспективы перспективами, а про результат также забывать нельзя ни в коем случае, особенно на фоне прошлосезонного фиаско в УПЛ имени Марино Пушича.

Способен ли будет Туран что-то поменять в этой «консерватории»? Ныне в прессе можно отыскать все больше скепсиса по этому поводу, который в целом вполне объясним, ведь еще не забыты громкие эпитеты про стиль Симеоне в защите и Луиса Энрике в атаке. И если поначалу подобные высказывания играли исключительно в плюс турецкому специалисту, стремительно повышая его статусность в глазах украинских болельщиков и экспертов, то сейчас… Сейчас понемногу уже наступает период «платить по счетам». И вот здесь Арде Турану уже совсем не позавидуешь.