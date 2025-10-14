Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола

В «Шахтере» осталось 6 игроков, формально имеющих действующие контракты, но фактически находящиеся вне футбола.

В этом списке: Виктор Корниенко, Роман Савченко, Михаил Хромей, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Даниил Удод.

Некоторые из них тренируются с молодежью, некоторые пытаются найти команду, к которой можно присоединиться зимой на правах аренды.

Их будущее остается туманным, так как главный тренер Шахтера Арда Туран на них не рассчитывает.

Контракт Дмитрия Топалова действует до декабря 2025 года, и зимой он покинет клуб горняков в статусе свободного агента.

Иван Петряк имеет действующее соглашение до июня 2026 года, Михаил Хромей – до декабря 2026 года.

У Виктора Корниенко срок контракта истекает в декабре 2027 года, а у Романа Савченко и Даниила Удода – в июне 2028 года.