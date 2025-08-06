Экс-игрок сборной Украины: «Об этом клубе вообще не хочу больше говорить»

Бывший защитник национальной сборной Украины Виктор Корниенко, ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал о своем будущем, заявив, что даже не хочет вспоминать о полтавской «Ворскле».

– Виктор, какая ситуация у вас на сегодня?

– Тренировался сначала с U-19 Шахтера. Далее поддерживали форму с тренером по физподготовке. Какой тренировочный процесс есть.

– После возвращения из Ворсклы не было никаких вариантов?

– Абсолютно. Возможно, разговоры велись с агентом, но ко мне лично никто не обращался.

– После вашего ухода из Ворсклы команда впервые за почти 30 лет вылетела в Первую лигу. Как прокомментируете?

– Об этом клубе вообще не хочу больше говорить, если коротко.

– Травмы бок о бок идут с вами по карьере. Сейчас ничего не беспокоит?

– Чувствую себя хорошо. Ничего не беспокоит. Очень сильно соскучился по футболу. Есть силы и желание возвратиться. Надеюсь, что будет вариант с командой.

– Даже если в Украине не получится найти команду?

– Хочется быть дома, никуда не ехать, быть рядом с семьей в непростое для нас время, – сказал Виктор.