Экс-игрок сборной Украины: «Об этом клубе вообще не хочу больше говорить»
Виктор Корниенко пока остается без команды
Бывший защитник национальной сборной Украины Виктор Корниенко, ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал о своем будущем, заявив, что даже не хочет вспоминать о полтавской «Ворскле».
– Виктор, какая ситуация у вас на сегодня?
– Тренировался сначала с U-19 Шахтера. Далее поддерживали форму с тренером по физподготовке. Какой тренировочный процесс есть.
– После возвращения из Ворсклы не было никаких вариантов?
– Абсолютно. Возможно, разговоры велись с агентом, но ко мне лично никто не обращался.
– После вашего ухода из Ворсклы команда впервые за почти 30 лет вылетела в Первую лигу. Как прокомментируете?
– Об этом клубе вообще не хочу больше говорить, если коротко.
– Травмы бок о бок идут с вами по карьере. Сейчас ничего не беспокоит?
– Чувствую себя хорошо. Ничего не беспокоит. Очень сильно соскучился по футболу. Есть силы и желание возвратиться. Надеюсь, что будет вариант с командой.
– Даже если в Украине не получится найти команду?
– Хочется быть дома, никуда не ехать, быть рядом с семьей в непростое для нас время, – сказал Виктор.
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