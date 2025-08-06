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  4. Шовковский отправит в бесплатную аренду к лидеру УПЛ сына легенды Динамо
Чемпионат Украины
06 августа 2025, 00:40 |
561
1

Шовковский отправит в бесплатную аренду к лидеру УПЛ сына легенды Динамо

Алексей Гусев перейдет в «Кудровку»

06 августа 2025, 00:40 |
561
1
Шовковский отправит в бесплатную аренду к лидеру УПЛ сына легенды Динамо
ФК Динамо. Алексей Гусев

20-летний защитник Алексей Гусев, сын знаменитого игрока «Динамо» Олега Гусева и воспитанник клубной академии, вернулся из харьковского «Металлиста 1925», где играл на правах аренды.

Однако по информации источника, футболист надолго в Киеве не задержится. В ближайшие дни футболист выбывает в расположение дебютанта и лидера УПЛ «Кудровки».

Это будет годовая аренда на бесплатной основе. У «Динамо» будет опция возвращения игрока зимой.

Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» Александр Шовковский еще в начале лета принял решение отпустить Гусева.

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Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Алексей Гусев Кудровка
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Arera
Зачем ослаблять новичка УПЛ??
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