Шовковский отправит в бесплатную аренду к лидеру УПЛ сына легенды Динамо
Алексей Гусев перейдет в «Кудровку»
20-летний защитник Алексей Гусев, сын знаменитого игрока «Динамо» Олега Гусева и воспитанник клубной академии, вернулся из харьковского «Металлиста 1925», где играл на правах аренды.
Однако по информации источника, футболист надолго в Киеве не задержится. В ближайшие дни футболист выбывает в расположение дебютанта и лидера УПЛ «Кудровки».
Это будет годовая аренда на бесплатной основе. У «Динамо» будет опция возвращения игрока зимой.
Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» Александр Шовковский еще в начале лета принял решение отпустить Гусева.
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