Шовковский отправит в бесплатную аренду к лидеру УПЛ сына легенды Динамо

20-летний защитник Алексей Гусев, сын знаменитого игрока «Динамо» Олега Гусева и воспитанник клубной академии, вернулся из харьковского «Металлиста 1925», где играл на правах аренды.

Однако по информации источника, футболист надолго в Киеве не задержится. В ближайшие дни футболист выбывает в расположение дебютанта и лидера УПЛ «Кудровки».

Это будет годовая аренда на бесплатной основе. У «Динамо» будет опция возвращения игрока зимой.

Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» Александр Шовковский еще в начале лета принял решение отпустить Гусева.