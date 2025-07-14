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  4. Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 20:20 |
334
1

Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб

Киевляне ищат клуб для Алексея Гусева

14 июля 2025, 20:20 |
334
1
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
ФК Динамо. Алексей Гусев

20-летний защитник Алексей Гусев, сын знаменитого игрока «Динамо» Олега Гусева и воспитанник клубной академии, вернулся из харьковского «Металлиста 1925», где играл на правах аренды.

Однако, по информации источника, Гусев-младший в клубе надолго не задержится. Наставник киевлян Александр Шовковский и руководство уже ищут для Гусева новую команду. Речь идет об еще одной аренде, в «Динамо» считают, что футболисту нужно играть и набираться опыта, чего в Киеве ему никто не гарантирует.

Отметим, что Алексей Гусев отличился красной карточкой в недавнем товарищеском матче киевлян в Австрии.

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Алексей Гусев Динамо Киев аренда игрока Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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Burevestnik
до рівня майстерності батька йому дуже далеко...
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