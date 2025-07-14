Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Киевляне ищат клуб для Алексея Гусева
20-летний защитник Алексей Гусев, сын знаменитого игрока «Динамо» Олега Гусева и воспитанник клубной академии, вернулся из харьковского «Металлиста 1925», где играл на правах аренды.
Однако, по информации источника, Гусев-младший в клубе надолго не задержится. Наставник киевлян Александр Шовковский и руководство уже ищут для Гусева новую команду. Речь идет об еще одной аренде, в «Динамо» считают, что футболисту нужно играть и набираться опыта, чего в Киеве ему никто не гарантирует.
Отметим, что Алексей Гусев отличился красной карточкой в недавнем товарищеском матче киевлян в Австрии.
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