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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 18:43 | Обновлено 06 июля 2025, 19:01
1363
5

ВИДЕО. Вторая желтая для сына легенды. Динамо получило удаление

Алексей Гусев покинул поле на 29-й минуте

06 июля 2025, 18:43 | Обновлено 06 июля 2025, 19:01
1363
5
ВИДЕО. Вторая желтая для сына легенды. Динамо получило удаление
ФК Динамо Киев. Алексей Гусев

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте поединка в составе киевского Динамо удаление получил Алексей Гусев – сын легендарного Олега Гусева получил вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную.

ВИДЕО. Вторая желтая для сына легенды. Динамо будет играть вдесятером с Кишвардой

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Кишварда видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Алексей Гусев удаление (красная карточка)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 5
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Cityzen83
в 11 грають, так як матч товариський. Просто замість Гусева вийшов Караев і відразі 2 гольові віддав
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+3
vruthiy-112
Нам всерівно хто і що отримав, потрібен позитивний результат,  з різницею в два м'ячі. 
Лодирі, схаменіться.!!!
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0
Перший Серед Рівних
по обличчю помітний невисокий рівень інтелекту
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-2
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vruthiy-112
Поки біловари, суркіси, гусеві, саленки та інші чоботи у Динамо,  будемо топтатися на місці і молити Бога, щоб Шахтар послизнувся.!!! 
Всю верхівку нах...й.!!!
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-3
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