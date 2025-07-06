ВИДЕО. Вторая желтая для сына легенды. Динамо получило удаление
Алексей Гусев покинул поле на 29-й минуте
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.
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На 29-й минуте поединка в составе киевского Динамо удаление получил Алексей Гусев – сын легендарного Олега Гусева получил вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную.
ВИДЕО. Вторая желтая для сына легенды. Динамо будет играть вдесятером с Кишвардой
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