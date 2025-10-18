ЛЕОНЕНКО: «Посмотрите на Шахтер. Что хорошего в приглашении Турана?»

Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко раскритиковал руководство «горняков» по ​​приглашению турецкого специалиста Адры Турана на должность главного тренера первой команды.

«Вот посмотрите на Шахтер. Что хорошего в приглашении Арды Турана? Абердин с горем пополам обыграли, а с другими точно будут проблемы. ЛНЗ этих футболистов гонял, как хотел.

Наши тренеры точно не хуже. У нас единственная страна, где иностранец (Мельгоса) возглавляет молодежную сборную, хотя есть чемпионы Европы – Калитвинцев и Мороз. Они хоть что-то выиграли, но команду почему-то доверили людям, которые ничего не выигрывали и ничего не доказали», – сказал Леоненко.

Летом донецкий Шахтер заменил главного тренера первой команды. Горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран, заменив в должности главного тренера боснийца Марино Пушича.