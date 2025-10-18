Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: «Посмотрите на Шахтер. Что хорошего в приглашении Турана?»
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 15:32 |
880
4

ЛЕОНЕНКО: «Посмотрите на Шахтер. Что хорошего в приглашении Турана?»

Виктор не понимает приглашения турецкого специалиста

18 октября 2025, 15:32 |
880
4 Comments
ЛЕОНЕНКО: «Посмотрите на Шахтер. Что хорошего в приглашении Турана?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко раскритиковал руководство «горняков» по ​​приглашению турецкого специалиста Адры Турана на должность главного тренера первой команды.

«Вот посмотрите на Шахтер. Что хорошего в приглашении Арды Турана? Абердин с горем пополам обыграли, а с другими точно будут проблемы. ЛНЗ этих футболистов гонял, как хотел.

Наши тренеры точно не хуже. У нас единственная страна, где иностранец (Мельгоса) возглавляет молодежную сборную, хотя есть чемпионы Европы – Калитвинцев и Мороз. Они хоть что-то выиграли, но команду почему-то доверили людям, которые ничего не выигрывали и ничего не доказали», – сказал Леоненко.

Летом донецкий Шахтер заменил главного тренера первой команды. Горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран, заменив в должности главного тренера боснийца Марино Пушича.

По теме:
Источник: защитник Полесья пополнил лазарет с порванным мениском
ЛНЗ – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Динамо. Видео голов и обзор (обновляется)
Виктор Леоненко Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18 октября 2025, 08:06 10
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо

Василий не планирует возвращаться на ринг

Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18 октября 2025, 08:27 10
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»

Боксер высказался о возможной передаче ракет «Томагавк»

Важная победа в Первой лиге. Металлист выиграл и оторвался от зоны вылета
Футбол | 18.10.2025, 16:01
Важная победа в Первой лиге. Металлист выиграл и оторвался от зоны вылета
Важная победа в Первой лиге. Металлист выиграл и оторвался от зоны вылета
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17.10.2025, 17:34
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 18.10.2025, 15:09
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
"наші тренери" - колгоспиники...  камон-плей...
Ответить
+1
MaximusOne
"Динамівські серця".
Ответить
+1
Alex86 1
леон дело говорит, грачева ставить надо было )
Ответить
0
u6464u
Вітя, твоя політика зрозуміла, негарячкуй, може сам станеш на тренерську стягу, покажеш всім клас.))))
Ответить
0
Популярные новости
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
16.10.2025, 22:00 1
Бокс
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 208
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем