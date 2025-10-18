ЛЕОНЕНКО: «Посмотрите на Шахтер. Что хорошего в приглашении Турана?»
Виктор не понимает приглашения турецкого специалиста
Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко раскритиковал руководство «горняков» по приглашению турецкого специалиста Адры Турана на должность главного тренера первой команды.
«Вот посмотрите на Шахтер. Что хорошего в приглашении Арды Турана? Абердин с горем пополам обыграли, а с другими точно будут проблемы. ЛНЗ этих футболистов гонял, как хотел.
Наши тренеры точно не хуже. У нас единственная страна, где иностранец (Мельгоса) возглавляет молодежную сборную, хотя есть чемпионы Европы – Калитвинцев и Мороз. Они хоть что-то выиграли, но команду почему-то доверили людям, которые ничего не выигрывали и ничего не доказали», – сказал Леоненко.
Летом донецкий Шахтер заменил главного тренера первой команды. Горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран, заменив в должности главного тренера боснийца Марино Пушича.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий не планирует возвращаться на ринг
Боксер высказался о возможной передаче ракет «Томагавк»