Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»

Бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко высказал свое мнение по поводу конфликта Александра Шовковского и Андрея Ярмоленко, дав совет футболисту «бело-синих».

– Ярмоленко не играл после Металлиста 1925 года. Шовковский сказал, что после матча с Кристал Пелес Андрей покинул команду по семейным обстоятельствам, назвав это «странным». Похоже, что у лидера Динамо и главного тренера конфликт. Что вы думаете об этом?

– Я не собираюсь копаться в грязном белье. Захотят – сами расскажут. Когда после проигрыша Кристал Пелес Ярмоленко исполнил Роналду и скрылся в раздевалке – это выглядело странно.

Я этого не приветствую. Хочу сказать Андрею: если ты такое творишь, то должен быть реально лидером и тянуть команду во всех играх, а не в одной! Мне кажется, место спортивного директора уже давно ждет Ярмоленко. Ему уже пора туда, – сказал Леоненко.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров.