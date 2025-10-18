Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 10:49 |
Виктор считает, что Андрею следует завершать профессиональную карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко высказал свое мнение по поводу конфликта Александра Шовковского и Андрея Ярмоленко, дав совет футболисту «бело-синих».

– Ярмоленко не играл после Металлиста 1925 года. Шовковский сказал, что после матча с Кристал Пелес Андрей покинул команду по семейным обстоятельствам, назвав это «странным». Похоже, что у лидера Динамо и главного тренера конфликт. Что вы думаете об этом?

– Я не собираюсь копаться в грязном белье. Захотят – сами расскажут. Когда после проигрыша Кристал Пелес Ярмоленко исполнил Роналду и скрылся в раздевалке – это выглядело странно.

Я этого не приветствую. Хочу сказать Андрею: если ты такое творишь, то должен быть реально лидером и тянуть команду во всех играх, а не в одной! Мне кажется, место спортивного директора уже давно ждет Ярмоленко. Ему уже пора туда, – сказал Леоненко.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров.

Андрей Ярмоленко Виктор Леоненко Александр Шовковский Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Все по классике. Не умеешь играть -тренируй. Не умеешь тренировать - иди руководить
Ответить
+1
romario1501
Вітя, ну так він пішов в роздягальню, і через декілька хвилин повернувся на лавку.
Ответить
0
kadaad .
Однозначно Ярмоленко уже нечего делать на поле, даже, как показала практика, в ЧУ.
Ответить
0
Burevestnik
дуже корисні поради від алкаша і психопада,
якого турляли то в Динамо-2, то в Д-3...  
в Закарпатті безславно закінчив кар'єру в кінці 2001 року
Ответить
0
Al Fredli
Леоненко,це саме той хто завжди у Динамо порушував режим,скандалів з усіма,побухував і  тягав Шеву по ресторанам? Ну да.Поради цього експерта Ярмолі обрв'язково пригодяться. 
Ответить
0
