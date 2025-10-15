ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о бывшем защитнике клуба Владиславе Ващуке, который сейчас служит в НГУ.

«Ващук? Когда из «Динамо» уходят в «Спартак», то нечего и говорить о Ващуке. Тем более он чудил в «Спартаке»: и красные получал, и пенальти привозил», – сказал Леоненко.

В 2003 году Ващук перешел из «Динамо» в «Спартак», где отыграл 25 матчей.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.