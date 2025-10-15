Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 06:22 |
Виктор вспомнил, как Ващук перешел из «Динамо» в «Спартак»

УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о бывшем защитнике клуба Владиславе Ващуке, который сейчас служит в НГУ.

«Ващук? Когда из «Динамо» уходят в «Спартак», то нечего и говорить о Ващуке. Тем более он чудил в «Спартаке»: и красные получал, и пенальти привозил», – сказал Леоненко.

В 2003 году Ващук перешел из «Динамо» в «Спартак», где отыграл 25 матчей.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига Владислав Ващук Виктор Леоненко чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
