Украинец не нужен Турану, но останется в Шахтере из-за высокой зарплаты

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 09:57 |
1489
2

Контракт вингера Ивана Петряка с донецкой командой истекает в июне 2026 года

2 Comments
ФК Шахтер Донецк. Иван Петряк

Вингер донецкого «Шахтера» и бывший футболист сборной Украины Иван Петряк не входит в планы главного тренера Арды Турана.

Опытный 31-летний футболист не имеет игровой практики с декабря прошлого года и на данный момент продолжает тренироваться с молодежной командой. Украинец не планирует покидать расположение «горняков» из-за финансов – контракт Петряка истекает в июне 2026 года.

«У меня есть контракт, у меня есть семья. Я этого не скрою, это всем понятно. Люди, которые хотя бы три раза по мячу попали, понимают меня. Тяжело делать сейчас выбор в пользу... Не будем убегать от этого – в пользу денег. Мне 31 год.

Зарплата здесь и в других командах отличается. Если бы мне было 20, без детей и семьи – я пожал краба и уехал отсюда. Но сейчас другая ситуация», – признавался Иван во время летнего трансферного окна.

В услугах футболиста была заинтересована «Кудровка», которая пыталась усилить состав перед стартом Украинской Премьер-лиги 2025/26, однако тогда Петряк отказался покидать «Шахтер».

Последний раз вингер выходил на поле в декабре прошлого года – играя в аренде за одесский «Черноморец», провел 17 минут против «Александрии».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Иван Петряк Арда Туран
Николай Титюк Источник: Telegram
Bombardini
А потім дивуються, чому такі результати клубів та збірної... Бо люди приходять сидіти на зарплатці, а не грати у футбол. Зараз у нас одиниці, хто грає. Типу того ж Заба, який пішов у ноунеймовий Борнмут, але пахотою здобув собі і ім'я, і розвиток. І зарплату, як наслідок
avk2307
Миколо Титюк, ця статтявже була ...
Ну це реалії зарплат та контрактів Шахтаря.
Таких гравців в Шахтарі не один а з десяток. 
І таке було і раніше, достатньо того ж Коноплянку згадати...
