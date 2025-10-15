Украинец не нужен Турану, но останется в Шахтере из-за высокой зарплаты
Контракт вингера Ивана Петряка с донецкой командой истекает в июне 2026 года
Вингер донецкого «Шахтера» и бывший футболист сборной Украины Иван Петряк не входит в планы главного тренера Арды Турана.
Опытный 31-летний футболист не имеет игровой практики с декабря прошлого года и на данный момент продолжает тренироваться с молодежной командой. Украинец не планирует покидать расположение «горняков» из-за финансов – контракт Петряка истекает в июне 2026 года.
«У меня есть контракт, у меня есть семья. Я этого не скрою, это всем понятно. Люди, которые хотя бы три раза по мячу попали, понимают меня. Тяжело делать сейчас выбор в пользу... Не будем убегать от этого – в пользу денег. Мне 31 год.
Зарплата здесь и в других командах отличается. Если бы мне было 20, без детей и семьи – я пожал краба и уехал отсюда. Но сейчас другая ситуация», – признавался Иван во время летнего трансферного окна.
В услугах футболиста была заинтересована «Кудровка», которая пыталась усилить состав перед стартом Украинской Премьер-лиги 2025/26, однако тогда Петряк отказался покидать «Шахтер».
Последний раз вингер выходил на поле в декабре прошлого года – играя в аренде за одесский «Черноморец», провел 17 минут против «Александрии».
Ну це реалії зарплат та контрактів Шахтаря.
Таких гравців в Шахтарі не один а з десяток.
І таке було і раніше, достатньо того ж Коноплянку згадати...