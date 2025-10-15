Украинец не нужен Турану, но останется в Шахтере из-за высокой зарплаты

Вингер донецкого «Шахтера» и бывший футболист сборной Украины Иван Петряк не входит в планы главного тренера Арды Турана.

Опытный 31-летний футболист не имеет игровой практики с декабря прошлого года и на данный момент продолжает тренироваться с молодежной командой. Украинец не планирует покидать расположение «горняков» из-за финансов – контракт Петряка истекает в июне 2026 года.

«У меня есть контракт, у меня есть семья. Я этого не скрою, это всем понятно. Люди, которые хотя бы три раза по мячу попали, понимают меня. Тяжело делать сейчас выбор в пользу... Не будем убегать от этого – в пользу денег. Мне 31 год.

Зарплата здесь и в других командах отличается. Если бы мне было 20, без детей и семьи – я пожал краба и уехал отсюда. Но сейчас другая ситуация», – признавался Иван во время летнего трансферного окна.

В услугах футболиста была заинтересована «Кудровка», которая пыталась усилить состав перед стартом Украинской Премьер-лиги 2025/26, однако тогда Петряк отказался покидать «Шахтер».

Последний раз вингер выходил на поле в декабре прошлого года – играя в аренде за одесский «Черноморец», провел 17 минут против «Александрии».