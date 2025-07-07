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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 14:56 |
368
3

Дарио СРНА: «Арда Туран – это Симеоне в защите и Луис Энрике в атаке»

Хорват охарактеризовал нового коуча «горняков», а также назвал задачи на сезон

07 июля 2025, 14:56 |
368
3
Дарио СРНА: «Арда Туран – это Симеоне в защите и Луис Энрике в атаке»
shakhtar.com. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о том, как происходило назначение Арды Турана на пост главного тренера «горняков», а также очертил задачи, стоящие перед новым тренерским штабом на сезон-2025/26.

«Мы клуб, который не боится принимать такие решения. Арда голоден, молод, амбициозен и он победитель, как и я и вся наша команда. Они повысили «Эюпспор» и в своем первом сезоне в турецкой Суперлиге заняли шестое место, всего в одном очке отстав от квалификации в еврокубки».

«Убедить его было несложно. Он не спрашивал о войне или контракте. Мы просто говорили о футболе, игроках и команде. Телефонного звонка было достаточно. Он сказал: «Я готов. Это мой шанс, и я хочу им воспользоваться. Я не волнуюсь: я хочу быть тренером на самом высоком уровне, и «Шахтер» – это огромный шаг для меня».

«За последние 25 лет мы не только экспортировали хороших игроков, у нас также были великолепные тренеры: Мирча Луческу, Роберто Де Дзерби, Луиш Каштру, Паулу Фонсека... И у Арды есть все, чтобы стать лучшим».

«Арда – это Симеоне в защите и Луис Энрике в атаке [оба его тренировали]. У него душа игрока, он чувствует футболиста, а этого труднее всего добиться. У него также отличный состав. Мы верим в него и готовы начать новую главу с теми же амбициями, что и всегда: мы хотим выйти в Лигу Европы и снова стать чемпионами Украины», – заявил Срна.

Ранее Арда Туран рассказывал, как в разговоре со Срной обсуждал подписание потенциальных новичков для команды в летнее трансферное окно.

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Дарио Срна Шахтер Донецк Арда Туран Диего Симеоне Луис Энрике
Алексей Сливченко Источник: Marca
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Комментарии 3
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Roman
не вражає цей тренер, а один вдалий сезон і 6 місце в Туреччині не вважаю досягненням, будь-який тренер може і краще вистрілити.
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+3
Pop
Ці pi zd ab oly вже зовсім кукухами тронулись, бред з усіх щелин несеться
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+2
AK.228
Пока что это тренер, чей инстаграм и тик ток - рекламируют целый матч 
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+1
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