Дарио СРНА: «Арда Туран – это Симеоне в защите и Луис Энрике в атаке»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о том, как происходило назначение Арды Турана на пост главного тренера «горняков», а также очертил задачи, стоящие перед новым тренерским штабом на сезон-2025/26.

«Мы клуб, который не боится принимать такие решения. Арда голоден, молод, амбициозен и он победитель, как и я и вся наша команда. Они повысили «Эюпспор» и в своем первом сезоне в турецкой Суперлиге заняли шестое место, всего в одном очке отстав от квалификации в еврокубки».

«Убедить его было несложно. Он не спрашивал о войне или контракте. Мы просто говорили о футболе, игроках и команде. Телефонного звонка было достаточно. Он сказал: «Я готов. Это мой шанс, и я хочу им воспользоваться. Я не волнуюсь: я хочу быть тренером на самом высоком уровне, и «Шахтер» – это огромный шаг для меня».

«За последние 25 лет мы не только экспортировали хороших игроков, у нас также были великолепные тренеры: Мирча Луческу, Роберто Де Дзерби, Луиш Каштру, Паулу Фонсека... И у Арды есть все, чтобы стать лучшим».

«Арда – это Симеоне в защите и Луис Энрике в атаке [оба его тренировали]. У него душа игрока, он чувствует футболиста, а этого труднее всего добиться. У него также отличный состав. Мы верим в него и готовы начать новую главу с теми же амбициями, что и всегда: мы хотим выйти в Лигу Европы и снова стать чемпионами Украины», – заявил Срна.

Ранее Арда Туран рассказывал, как в разговоре со Срной обсуждал подписание потенциальных новичков для команды в летнее трансферное окно.