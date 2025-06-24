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  4. «Пойдем и подпишем». Туран рассказал о разговоре со Срной о трансферах
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 15:02 |
1696
0

«Пойдем и подпишем». Туран рассказал о разговоре со Срной о трансферах

Коуч пока сосредоточен на учебно-тренировочных сборах «горняков»

24 июня 2025, 15:02 |
1696
0
«Пойдем и подпишем». Туран рассказал о разговоре со Срной о трансферах
ФК Шахтер. Арда Туран и Дарио Срна

Новый главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран заговорил о трансферных планах «горняков». Специалист вспомнил разговор с Дарио Срной.

«У Турции много хороших игроков, но и в нашем распоряжении есть очень хорошие футболисты.

Мы говорили с Дарио Срной о таком: у нас есть молодая команда, которая хорошо реагирует на тренировки. Он сказал: «Приди, посмотри, если увидишь какие-то недостатки и захочешь кого-нибудь – пойдем и подпишем».

Пока я сосредоточен только на команде и на том, чего ей не хватает», – сказал Туран.

Турецкий специалист Арда Туран возглавил донецкий «Шахтер» в начале лета, сменив в должности главного тренера «горняков» боснийского специалиста Марино Пушича.

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Дарио Срна Арда Туран Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Hurriyet
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