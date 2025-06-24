«Пойдем и подпишем». Туран рассказал о разговоре со Срной о трансферах
Коуч пока сосредоточен на учебно-тренировочных сборах «горняков»
Новый главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран заговорил о трансферных планах «горняков». Специалист вспомнил разговор с Дарио Срной.
«У Турции много хороших игроков, но и в нашем распоряжении есть очень хорошие футболисты.
Мы говорили с Дарио Срной о таком: у нас есть молодая команда, которая хорошо реагирует на тренировки. Он сказал: «Приди, посмотри, если увидишь какие-то недостатки и захочешь кого-нибудь – пойдем и подпишем».
Пока я сосредоточен только на команде и на том, чего ей не хватает», – сказал Туран.
Турецкий специалист Арда Туран возглавил донецкий «Шахтер» в начале лета, сменив в должности главного тренера «горняков» боснийского специалиста Марино Пушича.
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