«Пойдем и подпишем». Туран рассказал о разговоре со Срной о трансферах

Новый главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран заговорил о трансферных планах «горняков». Специалист вспомнил разговор с Дарио Срной.

«У Турции много хороших игроков, но и в нашем распоряжении есть очень хорошие футболисты.

Мы говорили с Дарио Срной о таком: у нас есть молодая команда, которая хорошо реагирует на тренировки. Он сказал: «Приди, посмотри, если увидишь какие-то недостатки и захочешь кого-нибудь – пойдем и подпишем».

Пока я сосредоточен только на команде и на том, чего ей не хватает», – сказал Туран.

Турецкий специалист Арда Туран возглавил донецкий «Шахтер» в начале лета, сменив в должности главного тренера «горняков» боснийского специалиста Марино Пушича.