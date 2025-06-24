Даниил СИКАН: «С бразильцами тяжело. Их нужно бить почти каждый день»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Даниил Сикан рассказал о том периоде, когда играл в составе «горняков», об отношении к Марино Пушичу и проблемах с бразильцами:

«Пушич – очень хороший человек. Я ему благодарен за все, что он сделал для меня. И тренер он сильный. Почему не пошло? К нам приходило очень много бразильцев, которым нужно все показывать и рассказывать, как детям.

Я его прекрасно понимаю, потому что с бразильцами очень тяжело работать. Их нужно бить почти каждый день. Они просто вылезают на голову и ставят тебя на второй план, а себя – на первый. Пушичу привезли бразильцев, а ему нужно их воспитывать, показывать, как прессинговать. Они ничего не знают.

У нас были конфликты внутри команды между украинцами и бразильцами. Это нормально, это футбол. Но нужно понимать, что вы играете за «Шахтер», а не за Бразилию, здесь нужно уважать друг друга», – признался Сикан.

По итогам сезона 2024/25 донецкий клуб занял третье место в чемпионате Украины, выиграл Кубок и завоевал путевку в Лигу Европы. После ухода Марино Пушича команду возглавил известный турецкий специалист Арда Туран.