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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 15:42 | Обновлено 23 июня 2025, 16:35
2524
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Динамо и Шахтера присоединился к Черноморцу

Александр Рыбка стал тренером вратарей в одесском коллективе

23 июня 2025, 15:42 | Обновлено 23 июня 2025, 16:35
2524
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Динамо и Шахтера присоединился к Черноморцу
ФК Черноморец Одесса. Александр Рыбка

Бывший голкипер киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и сборной Украины Александр Рыбка договорился о сотрудничестве с одесским «Черноморцем», где будет выполнять роль тренера вратарей.

О присоединении экс-футболиста «моряки» сообщили в своих социальных сетях:

– Как возник вариант с «Черноморцем»?

– Мне позвонил главный тренер Александр Кучер, с которым мы давно знакомы, и предложил войти в тренерский штаб в качестве тренера вратарей. Я недолго думал и сразу согласился. Очень приятно присоединиться к замечательному клубу и коллективу!

– Вы недавно завершили карьеру игрока. Сложно ли было принять это решение?

– Решение было взвешенным. Я принял его еще зимой. Пора передать опыт другим.

– За спиной уникальная карьера – сборная, Лига чемпионов, топ-клубы. Что останется в памяти навсегда?

– Я думаю, моя карьера была насыщенной и интересной. Я ею горжусь.

– Кто был для вас образцом в футболе?

– Это – Александр Шовковский. Мне удалось играть с ним в одной команде.

– Какое впечатление производят вратари «Черноморца»?

– В команде сейчас трое вратарей. Все имеют большое будущее – главное, работать ответственно.

– Правда ли, что могли оказаться в «Черноморце» как игрок?

– Да, в 2022-м уже все было согласовано, клуб даже направил контракты и билеты в Кишинев для меня и семьи. Но мы тогда приняли решение остаться в Турции ради безопасности детей.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам?

– Прежде всего – мирного неба и мира всему нашему народу. А еще – поддерживайте нас. Команда сделает все, чтобы уже в следующем сезоне «Черноморец» снова был в УПЛ, – прокомментировал свое назначение Рыбка.

Во время своей профессиональной карьеры Рыбка играл в чемпионате Украины, имеет опыт выступлений за клубы из Турции, Латвии и Азербайджана. Провел десятки поединков за сборные Украины всех возрастов.

По итогам сезона 2024/25 «Черноморец» занял последнее место в турнирной таблице и покинул элитный дивизион.

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Николай Титюк Источник: ФК Черноморец
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