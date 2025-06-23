ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Динамо и Шахтера присоединился к Черноморцу
Александр Рыбка стал тренером вратарей в одесском коллективе
Бывший голкипер киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и сборной Украины Александр Рыбка договорился о сотрудничестве с одесским «Черноморцем», где будет выполнять роль тренера вратарей.
О присоединении экс-футболиста «моряки» сообщили в своих социальных сетях:
– Как возник вариант с «Черноморцем»?
– Мне позвонил главный тренер Александр Кучер, с которым мы давно знакомы, и предложил войти в тренерский штаб в качестве тренера вратарей. Я недолго думал и сразу согласился. Очень приятно присоединиться к замечательному клубу и коллективу!
– Вы недавно завершили карьеру игрока. Сложно ли было принять это решение?
– Решение было взвешенным. Я принял его еще зимой. Пора передать опыт другим.
– За спиной уникальная карьера – сборная, Лига чемпионов, топ-клубы. Что останется в памяти навсегда?
– Я думаю, моя карьера была насыщенной и интересной. Я ею горжусь.
– Кто был для вас образцом в футболе?
– Это – Александр Шовковский. Мне удалось играть с ним в одной команде.
– Какое впечатление производят вратари «Черноморца»?
– В команде сейчас трое вратарей. Все имеют большое будущее – главное, работать ответственно.
– Правда ли, что могли оказаться в «Черноморце» как игрок?
– Да, в 2022-м уже все было согласовано, клуб даже направил контракты и билеты в Кишинев для меня и семьи. Но мы тогда приняли решение остаться в Турции ради безопасности детей.
– Что бы вы хотели сказать болельщикам?
– Прежде всего – мирного неба и мира всему нашему народу. А еще – поддерживайте нас. Команда сделает все, чтобы уже в следующем сезоне «Черноморец» снова был в УПЛ, – прокомментировал свое назначение Рыбка.
Во время своей профессиональной карьеры Рыбка играл в чемпионате Украины, имеет опыт выступлений за клубы из Турции, Латвии и Азербайджана. Провел десятки поединков за сборные Украины всех возрастов.
По итогам сезона 2024/25 «Черноморец» занял последнее место в турнирной таблице и покинул элитный дивизион.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Инфантино уверен, что у спорта есть шанс в Америке
Украинцем заинтересовался «МЮ»