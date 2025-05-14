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  4. Срна объяснил, почему считает нынешний Шахтер самым сильным в истории
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 19:36 |
420
1

Срна объяснил, почему считает нынешний Шахтер самым сильным в истории

Дарио попросил немного подождать

14 мая 2025, 19:36 |
420
1
Срна объяснил, почему считает нынешний Шахтер самым сильным в истории
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна объяснил, почему считает эту команду лучшей в истории «горняков». Функционер попросил дать им время.

«Самый сильный Шахтер в истории? Нам нужно время и терпение. Нам не нужен дисбаланс, который мы видели в недавнем матче с "Динамо". Тогда мы хорошо провели первый тайм, но плохо сыграли во втором. Мы строим команду», – сказал Срна.

В нынешнем сезоне «горняки» занимают третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 58 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.

Ранее Дарио Срна объяснил, почему Шахтер не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона УПЛ

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Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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taras_sidyi
ну да, а в 2009 році була команда днарів
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