Срна объяснил, почему считает нынешний Шахтер самым сильным в истории

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна объяснил, почему считает эту команду лучшей в истории «горняков». Функционер попросил дать им время.

«Самый сильный Шахтер в истории? Нам нужно время и терпение. Нам не нужен дисбаланс, который мы видели в недавнем матче с "Динамо". Тогда мы хорошо провели первый тайм, но плохо сыграли во втором. Мы строим команду», – сказал Срна.

В нынешнем сезоне «горняки» занимают третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 58 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.

Ранее Дарио Срна объяснил, почему Шахтер не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона УПЛ