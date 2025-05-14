Срна объяснил, почему считает нынешний Шахтер самым сильным в истории
Дарио попросил немного подождать
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна объяснил, почему считает эту команду лучшей в истории «горняков». Функционер попросил дать им время.
«Самый сильный Шахтер в истории? Нам нужно время и терпение. Нам не нужен дисбаланс, который мы видели в недавнем матче с "Динамо". Тогда мы хорошо провели первый тайм, но плохо сыграли во втором. Мы строим команду», – сказал Срна.
В нынешнем сезоне «горняки» занимают третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 58 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.
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