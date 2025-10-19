Карпаты – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 19 октября в 18:00 по киевскому времени
19 октября будет проведён матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» и «Эпицентр» определят сильнейшего.
Футбольное противостояние состоится во Львове на стадионе «Украина».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Евгений Цыбулько. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.
Перед началом игрового дня «Карпаты» занимают 10-е место (11 очков), тогда как «Эпицентр» располагается на последней, 16-й позиции (три балла).
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
«Карпаты» – «Эпицентр». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»
«Волки» продолжают свою беспроигрышную серию против Шахтёра