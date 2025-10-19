«Карпаты» – «Эпицентр». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

19 октября будет проведён матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» и «Эпицентр» определят сильнейшего.

Футбольное противостояние состоится во Львове на стадионе «Украина».

Главным арбитром встречи назначен Евгений Цыбулько. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Перед началом игрового дня «Карпаты» занимают 10-е место (11 очков), тогда как «Эпицентр» располагается на последней, 16-й позиции (три балла).

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

