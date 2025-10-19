Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Карпаты Львов
19.10.2025 18:00 - : -
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 10:24 | Обновлено 19 октября 2025, 10:25
51
0

Матч девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 19 октября в 18:00 по киевскому времени

ФК Карпаты Львов

19 октября будет проведён матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» и «Эпицентр» определят сильнейшего.

Футбольное противостояние состоится во Львове на стадионе «Украина».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Евгений Цыбулько. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Перед началом игрового дня «Карпаты» занимают 10-е место (11 очков), тогда как «Эпицентр» располагается на последней, 16-й позиции (три балла).

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Карпаты Львов Эпицентр Каменец-Подольский
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
