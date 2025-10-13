Чемпионат мира13 октября 2025, 23:04 |
Исландия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
13 октября сборная Франции играет против команды Исландии в квалификации чемпионата мира 2026.
Коллективы проводят встречу на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Квалификация
Группа D. 13 октября
Исландия – Франция – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Палссон, 39
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Палссон, 39 мин.
