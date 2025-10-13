Исландия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

13 октября сборная Франции играет против команды Исландии в квалификации чемпионата мира 2026.

Коллективы проводят встречу на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 13 октября

Исландия – Франция – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Палссон, 39

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Палссон, 39 мин.