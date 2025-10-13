Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
13 октября 2025, 23:04
Исландия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Исландия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября сборная Франции играет против команды Исландии в квалификации чемпионата мира 2026.

Коллективы проводят встречу на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 13 октября

Исландия – Франция – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Палссон, 39

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Палссон, 39 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
