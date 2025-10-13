Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЧМ-2026: Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации
ЧМ. Квалификация. Европа
Исландия
13.10.2025 21:45 - : -
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
ЧМ-2026: Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации

Встреча отборочной группы D состоится 13 октября в 21:45 по Киеву

ЧМ-2026: Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября, в рамках квалификации на предстоящий чемпионат мира между собой сыграют Исландия и Франция. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Исландия

С самого начала было понятно, что исландцы будут вести борьбу за вторую строчку в группе, пока так все и происходит. Команда начала с эффектной победы дома над Азербайджаном – 5:0, а потом достойно уступили на выезде французам. Во многом ключевым стал последний матч против Украины дома, ведь это была битва с прямым конкурентом. Исландцы уступали 1:3 после первого тайма, смогли сравнять счет, а потом снова в концовке дважды пропустили, в итоге поражение 3:5.

Турнирная ситуация такова, что сборная идет третьей в квартете, отставая от желаемого второго места на один балл. Пока ничего не потеряно, ведь есть еще выездная битва против Украины. Будет большим бонусом, если удастся зацепиться за очки против французов.

Франция

В своем квартете Франция большой фаворит, команда подтверждает свой статус, набрав 100% очков в трех играх. Подопечные Дидье Дешама одолели на нейтральном поле Украину 2:0, потом на своем поле исландцев. В последней игре Мбаппе и компания доминировали на своем поле против Азербайджана, но смогли выиграть только 3:0.

Французы лидируют в своем квартете, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. В случае победы в этом матче и потери очков Украиной, команда уже может себе гарантировать первую строчку, хотя это вопрос времени.

Поездка в Исландию может быть непростой, важен психологический настрой, а что касается мастерства, здесь у французов существенный перевес.

Личные встречи

Чуть больше месяца назад, французы одолели дома исландцев со счетом 2:1, но игра получилась сложной, подопечные Дешама даже доигрывали матч в меньшинстве.

Прогноз

Конечно, гости здесь фавориты, класс Франции выше, с этим не поспоришь.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Исландии – 11,13, ничья – 6,35, победа Манчестера – 1,25. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Исландцев точно не смущает статус андердога, в родных стенах они отдадут все силы, чтоб добиться положительного результата. Я думаю, французы возьмут три очка, даже рискну поставить на их успех с форой -1,5 гола за 1,63.

Прогноз Sport.ua
Исландия
13 октября 2025 -
21:45
Франция
Фора Франции (-1.5) 1.63
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
сборная Исландии по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
