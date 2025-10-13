Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

13 октября, в рамках квалификации на предстоящий чемпионат мира между собой сыграют Исландия и Франция. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Исландия

С самого начала было понятно, что исландцы будут вести борьбу за вторую строчку в группе, пока так все и происходит. Команда начала с эффектной победы дома над Азербайджаном – 5:0, а потом достойно уступили на выезде французам. Во многом ключевым стал последний матч против Украины дома, ведь это была битва с прямым конкурентом. Исландцы уступали 1:3 после первого тайма, смогли сравнять счет, а потом снова в концовке дважды пропустили, в итоге поражение 3:5.

Турнирная ситуация такова, что сборная идет третьей в квартете, отставая от желаемого второго места на один балл. Пока ничего не потеряно, ведь есть еще выездная битва против Украины. Будет большим бонусом, если удастся зацепиться за очки против французов.

Франция

В своем квартете Франция большой фаворит, команда подтверждает свой статус, набрав 100% очков в трех играх. Подопечные Дидье Дешама одолели на нейтральном поле Украину 2:0, потом на своем поле исландцев. В последней игре Мбаппе и компания доминировали на своем поле против Азербайджана, но смогли выиграть только 3:0.

Французы лидируют в своем квартете, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. В случае победы в этом матче и потери очков Украиной, команда уже может себе гарантировать первую строчку, хотя это вопрос времени.

Поездка в Исландию может быть непростой, важен психологический настрой, а что касается мастерства, здесь у французов существенный перевес.

Личные встречи

Чуть больше месяца назад, французы одолели дома исландцев со счетом 2:1, но игра получилась сложной, подопечные Дешама даже доигрывали матч в меньшинстве.

Прогноз

Конечно, гости здесь фавориты, класс Франции выше, с этим не поспоришь.

Исландцев точно не смущает статус андердога, в родных стенах они отдадут все силы, чтоб добиться положительного результата. Я думаю, французы возьмут три очка, даже рискну поставить на их успех с форой -1,5 гола за 1,63.