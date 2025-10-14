«Не могу объяснить». Дешам удивлен результатом матча с Исландией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции проанализировал выездной матч против Исландии, который завершился вничью (2:2). Подопечные Дешама упустили победный результат за пару минут и потеряли уверенный отрыв в группе.

– Как вы объясните две неудачные первые половины матчей – против Азербайджана в пятницу и Исландии в этот понедельник?

– Я не могу все объяснить. Когда играешь против плотного оборонительного блока, это всегда самое сложное. Нам не хватало остроты. У нас также не было тех же игроков, хотя это не оправдание. Но это дало возможность увидеть других футболистов, дать им игровое время.

– Гол Исландии случился сразу после удачного отрезка французов...

– Такое бывает, но с нами этого не должно происходить. Возможно, мы еще праздновали свой мяч. Пропустить так легко – потому что были неправильно расположены и не накрыли игрока с мячом – недопустимо. Вероятно, мы поднялись слишком высоко.

– Как объясните нервозность вашей обороны?

– Нервозность... Мы не должны были пропускать этот гол. После этого у соперника не было моментов. Два удара в створ – два гола. Это полная противоположность тому, что случилось у них против Украины в пятницу. Мы допустили ошибку в обороне при втором мяче, но не было ни одной ситуации, где бы нам действительно угрожали.

– Какие выводы вы сделали по итогам этого сбора?

– У нас четыре очка, вот и все. Если бы могли выиграть все матчи – выиграли бы. Было много травмированных, но те, кто вышел, сделали, что нужно. Да, не шесть очков, а четыре. Следующий сбор будет решающим.

– Это все же очко, которое имеет значение?

– Все очки имеют значение. Это – тоже, особенно если учитывать соперника. Но я еще до матча знал, что следующий сбор будет ключевым.

– Считаете ли вы эту ничью помехой в вашем плане?

– Если вы хотите, чтобы мы квалифицировались уже после первого сбора – это невозможно. Впереди еще два матча, нужно уважать соперников. Мы набрали 10 очков из 12 возможных после четырех игр.

– Что скажете об игре Магнеса Аклиуша?

– Магнес получил немного больше игрового времени, и благодаря этому сбору чувствует себя увереннее. У него есть техническое качество, но и несколько замкнутый характер. Это требует времени и повторения. В этот раз он был уже более раскованным. Это нормально – некоторым нужно чуть больше времени.