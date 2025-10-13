13 октября сборная Исландии проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D проти Франции.

Команды сыграют на стадионе Лаугардальсвьоллур в Рейкьявике, исландской столице. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

В одном квартете исландцы и французы выступают вместе с Украиной и Азербайджаном.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.