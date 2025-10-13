Чемпионат мира13 октября 2025, 07:55 | Обновлено 13 октября 2025, 08:00
Исландия – Франция. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации чемпионата мира 2026 13 октября в 21:45
13 октября сборная Исландии проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D проти Франции.
Команды сыграют на стадионе Лаугардальсвьоллур в Рейкьявике, исландской столице. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете исландцы и французы выступают вместе с Украиной и Азербайджаном.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
