Исландия – Франция – 2:2. Боевой паритет соперников Украины. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
13 октября сборная Франции сыграла против команды Исландии в квалификации чемпионата мира 2026.
Коллективы провели встречу на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Поединок завершился со счетом 2:2.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа D. 13 октября
Исландия – Франция – 2:2
Голы: Палссон, 39, Хлинссон, 70 – Нкунку, 63, Матета, 68
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Палссон, 39 мин.
ГОЛ! 1:1 Нкунку, 63 мин.
ГОЛ! 1:2 Матета, 68 мин.
ГОЛ! 2:2 Хлинссон, 70 мин.
