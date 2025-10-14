Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Исландия – Франция – 2:2. Боевой паритет соперников Украины. Видео голов
Чемпионат мира
14 октября 2025, 00:53 | Обновлено 14 октября 2025, 00:54
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Исландия – Франция – 2:2. Боевой паритет соперников Украины. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября сборная Франции сыграла против команды Исландии в квалификации чемпионата мира 2026.

Коллективы провели встречу на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Поединок завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 13 октября

Исландия – Франция – 2:2

Голы: Палссон, 39, Хлинссон, 70 – Нкунку, 63, Матета, 68

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Палссон, 39 мин.

ГОЛ! 1:1 Нкунку, 63 мин.

ГОЛ! 1:2 Матета, 68 мин.

ГОЛ! 2:2 Хлинссон, 70 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
