Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Азербайджан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
13 октября 2025, 21:47 | Обновлено 13 октября 2025, 22:01
710
0

Украина – Азербайджан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные матчи отбора на ЧМ-2026

13 октября 2025, 21:47 | Обновлено 13 октября 2025, 22:01
710
0
Украина – Азербайджан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

13 октября проходит матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана.

Поединок проходит на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Матч начался в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.

Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

ЧМ-2026. Квалификация, Группа D, 13 октября.

Украина – Азербайджан – 0:0 (оноволюєтья)

По теме:
ВИДЕО. Игроки сборной Украины прибыли на матч против Азербайджана
«Могли бы усилить». Экс-футболист назвал, кто бы не помешал сборной Украины
ФОТО. «Всегда вместе». Перфоманс перед матчем Украина – Азербайджан
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отбор на ЧМ-2026. 21 сборная уже вышла на чемпионат мира
Футбол | 13 октября 2025, 14:22 6
Отбор на ЧМ-2026. 21 сборная уже вышла на чемпионат мира
Отбор на ЧМ-2026. 21 сборная уже вышла на чемпионат мира

А в Европе продолжают ждать первого участника

Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Футбол | 13 октября 2025, 11:33 8
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира

Полузащитник сборной Украины U-20 не скрывал своего разочарования из-за этой ситуации

САБО: «Пусть тренер разбирается, почему он не приехал в сборную Украины»
Футбол | 13.10.2025, 20:57
САБО: «Пусть тренер разбирается, почему он не приехал в сборную Украины»
САБО: «Пусть тренер разбирается, почему он не приехал в сборную Украины»
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13.10.2025, 10:05
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 13
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем