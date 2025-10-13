Украина – Азербайджан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные матчи отбора на ЧМ-2026
13 октября проходит матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана.
Поединок проходит на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Матч начался в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.
Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).
ЧМ-2026. Квалификация, Группа D, 13 октября.
Украина – Азербайджан – 0:0 (оноволюєтья)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
А в Европе продолжают ждать первого участника
Полузащитник сборной Украины U-20 не скрывал своего разочарования из-за этой ситуации