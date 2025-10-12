Показали агрессору место. Шотландия дома одолела беларусь

В воскресенье, 12 октября, состоялся матч четвертого тура квалификации чемпионата мира в Европе в группе C, в котором Шотландия сыграла с беларусью.

Встречу принимал «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля добыли победу, забив по голу в каждом из таймов – в первой 45-минутке забил Че Адамс, а во второй взятием ворот отличился Скотт Мактоминей. Гости сумели отыграть один мяч в концовке, но это им не помогло.

Шотландия с 10 баллами после 4 матчей возглавила группу. беларусь с 0 очков после аналогичного количества матчей лишилась шансов квалифицироваться на мировое первенство.

Квалификация чемпионата мира. Группа C. 4-й тур

Шотландия – беларусь – 2:1

Голы: Че Адамс, 18, Мактоминей, 83 – Кучко, 90+6

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.