ЧМ. Квалификация. Европа
Хорватия
12.10.2025 21:45 - : -
Гибралтар
Чемпионат мира
12 октября 2025, 16:30 | Обновлено 12 октября 2025, 16:40
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 12 октября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 12 октября. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

12 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября

  • 16:00. Сан-Марино – Кипр
  • 19:00. Нидерланды – Финляндия
  • 19:00. Фарерские острова – Чехия
  • 19:00. Шотландия – беларусь
  • 21:45. Дания – Греция
  • 21:45. Литва – Польша
  • 21:45. Румыния – Австрия
  • 21:45. Хорватия – Гибралтар

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

16:00. Сан-Марино – Кипр

19:00. Нидерланды – Финляндия

19:00. Фарерские острова – Чехия

21:45. Дания – Греция

21:45. Литва – Польша

21:45. Румыния – Австрия

21:45. Хорватия – Гибралтар

