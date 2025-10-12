Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 12 октября. Смотреть онлайн LIVE

12 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября

16:00. Сан-Марино – Кипр

19:00. Нидерланды – Финляндия

19:00. Фарерские острова – Чехия

19:00. Шотландия – беларусь

21:45. Дания – Греция

21:45. Литва – Польша

21:45. Румыния – Австрия

21:45. Хорватия – Гибралтар

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

