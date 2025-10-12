Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 12 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
12 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября
- 16:00. Сан-Марино – Кипр
- 19:00. Нидерланды – Финляндия
- 19:00. Фарерские острова – Чехия
- 19:00. Шотландия – беларусь
- 21:45. Дания – Греция
- 21:45. Литва – Польша
- 21:45. Румыния – Австрия
- 21:45. Хорватия – Гибралтар
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
📊 Инфографика
