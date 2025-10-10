Хорватия – Гибралтар. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 12 октября в 21:45 по Киеву
В воскресенье, 12 октября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Хорватии и Гибралтара. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Хорватия
На данный момент хорваты находятся в очень хорошей форме. В прошлогодней Лиге нации команде удалось завоевать 8 очков и занять 2-е место собственной группы, что позволило ей выйти в 1/4 финала турнира. Однако там Хорватия потерпела поражение от Франции с общим счетом 3:2.
В текущем отборе на чемпионат мира коллектив за 5 игр потерял очки только раз, сыграв вничью с Чехией. 13 набранных баллов позволяют хорватам занимать 1-е место таблицы собственной группы.
Гибралтар
В предварительном розыгрыше Лиги наций коллективу удалось занять 2-е место группы с Сан-Марино и Лихтенштейном и получить право бороться за выход в дивизион С. В рамках стыковых игр за повышение Гибралтар сыграет с Латвией в марте следующего года.
В квалификации на чемпионат мира команда выступает очень плохо. За пять игр ей не удалось получить ни одного балла, поэтому сейчас она занимает последнее место собственного квинтета отбора.
Личные встречи
В очных играх клубы встречались только раз – в 1-м круге текущей квалификации. Тогда победу со счетом 7:0 одержала национальная команда Хорватии.
Интересные факты
- За 5 поединков отбора Гибралтар пропустил 17 мячей.
- Беспроигрышная домашняя серия Хорватии продолжается уже 11 игр.
- Гибралтар не смог одержать победы ни в одном из последних 7 поединков.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.65.
21:45
