Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хорватия – Гибралтар – 3:0. Судьи из Украины, промах с пенальти. Видеообзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Хорватия
12.10.2025 21:45 – FT 3 : 0
Гибралтар
Чемпионат мира
13 октября 2025, 04:57 | Обновлено 13 октября 2025, 05:16
Хорватия – Гибралтар – 3:0. Судьи из Украины, промах с пенальти. Видеообзор

Смотрите видео голов и обзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Хорватии дома, в городе Вараждин, переиграла команду Гибралтара (3:0).

У хозяев поля голами отличились Тони Фрук, Лука Сучич, Мартин Эрлич. Пенальти не реализовал Ловро Майер.

Матч хорватов, которых вывел на поле капитан Лука Модрич, обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским.

Хорватия уверенно лидирует в группе с 16 очками из 18 и на 99,9% получит путевку на ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября

21:45. Хорватия – Гибралтар – 3:0

Голы: Тони Фрук, 30, Лука Сучич, 78, Мартин Эрлич, 90+6

Незабитый пенальти: Ловро Майер, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эрлич (Хорватия).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Сучич (Хорватия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Тони Фрук (Хорватия), асcист Марко Пашалич.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
