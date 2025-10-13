Хорватия – Гибралтар – 3:0. Судьи из Украины, промах с пенальти. Видеообзор
Смотрите видео голов и обзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 12 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Хорватии дома, в городе Вараждин, переиграла команду Гибралтара (3:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У хозяев поля голами отличились Тони Фрук, Лука Сучич, Мартин Эрлич. Пенальти не реализовал Ловро Майер.
Матч хорватов, которых вывел на поле капитан Лука Модрич, обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским.
Хорватия уверенно лидирует в группе с 16 очками из 18 и на 99,9% получит путевку на ЧМ-2026.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября
21:45. Хорватия – Гибралтар – 3:0
Голы: Тони Фрук, 30, Лука Сучич, 78, Мартин Эрлич, 90+6
Незабитый пенальти: Ловро Майер, 56
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зизу официально сообщил, что хочет возглавить сборную Франции
Президент клуба дал на это согласие