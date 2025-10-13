Хорватия – Гибралтар – 3:0. Судьи из Украины, промах с пенальти. Видеообзор

Вечером 12 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Хорватии дома, в городе Вараждин, переиграла команду Гибралтара (3:0).

У хозяев поля голами отличились Тони Фрук, Лука Сучич, Мартин Эрлич. Пенальти не реализовал Ловро Майер.

Матч хорватов, которых вывел на поле капитан Лука Модрич, обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским.

Хорватия уверенно лидирует в группе с 16 очками из 18 и на 99,9% получит путевку на ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября

21:45. Хорватия – Гибралтар – 3:0

Голы: Тони Фрук, 30, Лука Сучич, 78, Мартин Эрлич, 90+6

Незабитый пенальти: Ловро Майер, 56

Видео голов и обзор матча