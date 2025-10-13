Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши

Вечером 12 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошло 8 матчей, и претерпели изменения турнирные таблицы в 4 группах.

Румыния под руководством Мирчи Луческу вырвала победу у Австрии (1:0) благодаря голу Вирджил Гицэ на 90+5-й минуте.

Польша в гостях переиграла Литву (2:0), при этом Себастьян Шиманьски забил прямым ударом с углового (сухой лист), также отличился Роберт Левандовски.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября

16:00. Сан-Марино – Кипр – 0:4

19:00. Нидерланды – Финляндия – 4:0

19:00. Фарерские острова – Чехия – 2:1

19:00. Шотландия – беларусь – 2:1

21:45. Дания – Греция – 3:1

21:45. Литва – Польша – 0:2

21:45. Румыния – Австрия – 1:0

21:45. Хорватия – Гибралтар – 3:0

Турнирные таблицы

