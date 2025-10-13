Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
12 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА
Вечером 12 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день прошло 8 матчей, и претерпели изменения турнирные таблицы в 4 группах.
Румыния под руководством Мирчи Луческу вырвала победу у Австрии (1:0) благодаря голу Вирджил Гицэ на 90+5-й минуте.
Польша в гостях переиграла Литву (2:0), при этом Себастьян Шиманьски забил прямым ударом с углового (сухой лист), также отличился Роберт Левандовски.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября
- 16:00. Сан-Марино – Кипр – 0:4
- 19:00. Нидерланды – Финляндия – 4:0
- 19:00. Фарерские острова – Чехия – 2:1
- 19:00. Шотландия – беларусь – 2:1
- 21:45. Дания – Греция – 3:1
- 21:45. Литва – Польша – 0:2
- 21:45. Румыния – Австрия – 1:0
- 21:45. Хорватия – Гибралтар – 3:0
Турнирные таблицы
