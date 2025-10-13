Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Чемпионат мира
13 октября 2025, 00:30 | Обновлено 13 октября 2025, 00:39
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши

12 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

13 октября 2025, 00:30 | Обновлено 13 октября 2025, 00:39
1 Comments
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Вечером 12 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошло 8 матчей, и претерпели изменения турнирные таблицы в 4 группах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Румыния под руководством Мирчи Луческу вырвала победу у Австрии (1:0) благодаря голу Вирджил Гицэ на 90+5-й минуте.

Польша в гостях переиграла Литву (2:0), при этом Себастьян Шиманьски забил прямым ударом с углового (сухой лист), также отличился Роберт Левандовски.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября

  • 16:00. Сан-Марино – Кипр – 0:4
  • 19:00. Нидерланды – Финляндия – 4:0
  • 19:00. Фарерские острова – Чехия – 2:1
  • 19:00. Шотландия – беларусь – 2:1
  • 21:45. Дания – Греция – 3:1
  • 21:45. Литва – Польша – 0:2
  • 21:45. Румыния – Австрия – 1:0
  • 21:45. Хорватия – Гибралтар – 3:0

Турнирные таблицы

Инфографика

Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионат мира 2026
Румыния – Австрия – 1:0. Победный мяч для Луческу на 90+5 мин. Видео гола
Эстония – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ-2026 по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Дании по футболу сборная Греции по футболу сборная Румынии по футболу сборная Литвы по футболу сборная Польши по футболу сборная беларуси по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Чехии по футболу сборная Сан-Марино по футболу сборная Финляндии по футболу сборная Австрии по футболу сборная Кипра по футболу сборная Фарерских островов по футболу сборная Гибралтара по футболу сборная Нидерландов по футболу Мирча Луческу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
New Zealander
Спорт уа. Чому ми не бачимо цих таблиць коли натискаємо на таб таблиці? Там пусто вже майже місяць
