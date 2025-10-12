Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии

12 октября в Бухаресте состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Румынии и Австрии.

Подопечные Мирчи Луческу, экс-тренера Шахтера и Динамо, одержали победу со счетом 1:0, забив в компенсированное время.

Во втором тайме решающий гол забил Вирджил Гице на 90+5-й минуте после передачи Яниса Хаджи.

Эта победа позволила румынам укрепить свои позиции в группе и сохранить шансы на выход в ЧМ-2026.

Положение в группе H: Австрия (15 очков), Босния (13), Румыния (10), Кипр (8), Сан-Марино (0).

Квалификация ЧМ-2026

12 октября 2025. Бухарест (Румыния)

Румыния – Австрия – 1:0

Гол: Вирджил Гице, 90+5

