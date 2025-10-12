Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии
Победный гол на 90+5 минуте забил румынский защитник Вирджил Гицэ
12 октября в Бухаресте состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Румынии и Австрии.
Подопечные Мирчи Луческу, экс-тренера Шахтера и Динамо, одержали победу со счетом 1:0, забив в компенсированное время.
Во втором тайме решающий гол забил Вирджил Гице на 90+5-й минуте после передачи Яниса Хаджи.
Эта победа позволила румынам укрепить свои позиции в группе и сохранить шансы на выход в ЧМ-2026.
Положение в группе H: Австрия (15 очков), Босния (13), Румыния (10), Кипр (8), Сан-Марино (0).
Квалификация ЧМ-2026
12 октября 2025. Бухарест (Румыния)
Румыния – Австрия – 1:0
Гол: Вирджил Гице, 90+5
Видео гола и обзор матча
Турнирная таблица
Фотогалерея
События матча
