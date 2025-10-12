Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии
ЧМ. Квалификация. Европа
Румыния
12.10.2025 21:45 – FT 1 : 0
Австрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
12 октября 2025, 23:45 | Обновлено 13 октября 2025, 00:33
679
0

Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии

Победный гол на 90+5 минуте забил румынский защитник Вирджил Гицэ

12 октября 2025, 23:45 | Обновлено 13 октября 2025, 00:33
679
0
Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

12 октября в Бухаресте состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Румынии и Австрии.

Подопечные Мирчи Луческу, экс-тренера Шахтера и Динамо, одержали победу со счетом 1:0, забив в компенсированное время.

Во втором тайме решающий гол забил Вирджил Гице на 90+5-й минуте после передачи Яниса Хаджи.

Эта победа позволила румынам укрепить свои позиции в группе и сохранить шансы на выход в ЧМ-2026.

Положение в группе H: Австрия (15 очков), Босния (13), Румыния (10), Кипр (8), Сан-Марино (0).

Квалификация ЧМ-2026

12 октября 2025. Бухарест (Румыния)

Румыния – Австрия – 1:0

Гол: Вирджил Гице, 90+5

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил Гицэ (Румыния), асcист Янис Хаджи.
По теме:
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Эстония – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
С голом Хойлунда. Дания дома одолела Грецию и забралась на 1-е место группы
Вирджил Гицэ сборная Румынии по футболу Мирча Луческу сборная Австрии по футболу ЧМ-2026 по футболу Янис Хаджи видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар
Футбол | 12 октября 2025, 23:44 0
Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар
Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар

«Шашковым» удалось оформить три гола в ворота соперника

Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12 октября 2025, 08:12 11
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен

Президент «Динамо» пытается урегулировать конфликт

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Футбол | 12.10.2025, 07:43
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Футбол | 12.10.2025, 17:02
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Футбол | 12.10.2025, 01:23
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 2
Футбол
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
11.10.2025, 02:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем