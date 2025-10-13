Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛУЧЕСКУ: «Если я не выведу Румынию на ЧМ, оставлю сборную кому-то другому»
ЧМ. Квалификация. Европа
Румыния
12.10.2025 21:45 – FT 1 : 0
Австрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
13 октября 2025, 19:23 | Обновлено 13 октября 2025, 19:34
472
2

ЛУЧЕСКУ: «Если я не выведу Румынию на ЧМ, оставлю сборную кому-то другому»

Сборная Румынии вырвала победу в матче квалификации ЧМ-2026 против Австрии

YouTube. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу заявил, что подаст в отставку, если его национальная команда не выйдет напрямую на чемпионат мира 2026.

Объявление прозвучало сразу после победы над Австрией со счетом 1:0 (гол забил Вирджил Гицэ), добытой в последние секунды матча квалификации ЧМ-2026.

Мирча Луческу: «Победа важна, если ведет к следующей победе. Если нет – она не имеет значения.

Заставит ли победа остаться в сборной? Не знаю, посмотрим. Я обещал: если мы не выйдем на чемпионат, оставлю команду кому-то другому для стыковых матчей. А пока мне нужно строить команду для плей-офф.

Была агрессия, правильное позиционирование, помощь друг другу, фантастическая коммуникация. Ни один мяч нас не удивил, как в Вене. Мы полностью доминировали. Результат хороший, но важна игра. Дуэли, которые мы всегда проигрывали, на этот раз выиграли все.

Яннис Хаджи серьезно отнесся к роли капитана, много бегал, был умным, боролся как настоящий лидер. Защита была идеальной, вратарь спокоен, а Даниел Бирлиджа продемонстрировал силу в атаке.

Австрия не может больше проигрывать. Это очень сильная команда. После этого поражения они сделают выводы. Возможно, мы выиграем оба матча, но не вижу, чтобы они (австрийцы) проиграли две игры».

После общения с прессой журналисты заметили тренера растерянным, когда он покидал зал для пресс-конференций. Когда офицер пресс-службы сборной попросил Луческу пройти в раздевалку команды, тренер спросил: «А где раздевалка?».

Вечером 12 октября в Бухаресте Румыния обыграла Австрию со счетом 1:0 и имеет математические шансы на выход на чемпионат мира. Хотя победа над Австрией вернула надежду, вероятность первого места для Румынии минимальна. Чтобы выйти напрямую на чемпионат мира, Румынии нужна невероятная серия благоприятных результатов.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил Гицэ (Румыния), асcист Янис Хаджи.
_ Moore
Значить, до весни буде в тренерах. А там - плей-офф, в якому  він буде гарантовано, через Лігу Націй.
cаша зардунов
Краще вже зразу залишити збiрну.
