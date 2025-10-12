Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

12 октября на Национальной Арене пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Румынии и Австрии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Румыния

Команда приятно удивляла в прошлом году. Причем при разных наставниках. Сначала под руководством Йорденеску она прошла на Евро, и там стартовала с разгромной победы над Украиной. Это в итоге и стало решающим для обоих, позволив выйти в плей-офф. Осенью Эдварда сменила местная легенда, Луческу. И экс-наставник Шахтера и Динамо проявил свой талант, сумев выиграть вообще все матчи в рамках Лиги Наций, а с ними, конечно же, и группу.

Но в квалификации, в 2025-м, все сразу начало не получаться. В первом же туре было поражение от Боснии, а в июне уступили 1:2 в Австрии. Даже в прошлом месяце, с Кипром, потеряли два очка, закончив 2:2. Сейчас наконец-то выиграли, но, во-первых, у скромного соседа, Молдовы, во-вторых, эти 2:1 были в товарищеском формате.

Австрия

Сборная пока что не может вернуться на мундиали - туда не попадали в этом веке. Но при этом ее уже можно назвать завсегдатаем Евро, более того, там, в том числе и в 2024-м году, пробивались в плей-офф. А вот в Лиге Наций, пожалуй, скорее разочаровывали. Сначала проиграли спор Норвегии за первое место в группе. А потом, в марте, уступили в плей-аут Сербии, проиграв ей после ничьей на выезде.

Исправиться пытаются в рамках квалификации, благо, группа попалась откровенно легкая. Тут пока что у подопечных Ральфа Рангника стопроцентая статистика - выиграно все четыре победы. В том числе справились с потенциальными конкурентами, Боснией и Румынией. А в прошлом туре покуражились с Сан-Марино - 10:0 с каре Арнаутовича.

Статистика личных встреч

Сейчас в очном противостоянии вырываются вперед австрийцы. Они победили в обоих крайних очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева даже за ничью зацепятся в Бухаресте. Гости сейчас на кураже, и ставим на то, что тут они снова сумеют победить (коэффициент - 1,80).