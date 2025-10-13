Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Румыния – Австрия – 1:0. Победный мяч для Луческу на 90+5 мин. Видео гола
ЧМ. Квалификация. Европа
Румыния
12.10.2025 21:45 – FT 1 : 0
Австрия
Чемпионат мира
13 октября 2025, 00:43 | Обновлено 13 октября 2025, 00:49
203
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Румыния – Австрия – 1:0. Победный мяч для Луческу на 90+5 мин. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября в Бухаресте прошел матч матч отбора к чемпионату мира 2026.

Сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу драматично переиграла Австрию со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+5-й минуте победный гол забил Вирджил Гице после передачи Яниса Хаджи.

Ситуация в группе H: Австрия (15 очков), Босния (13), Румыния (10), Кипр (8), Сан-Марино (0).

Квалификация ЧМ-2026

12 октября 2025. Бухарест (Румыния)

Румыния – Австрия – 1:0

Гол: Вирджил Гице, 90+5

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил Гицэ (Румыния), асcист Янис Хаджи.
Николай Степанов
