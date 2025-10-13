12 октября в Бухаресте прошел матч матч отбора к чемпионату мира 2026.

Сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу драматично переиграла Австрию со счетом 1:0.

На 90+5-й минуте победный гол забил Вирджил Гице после передачи Яниса Хаджи.

Ситуация в группе H: Австрия (15 очков), Босния (13), Румыния (10), Кипр (8), Сан-Марино (0).

Квалификация ЧМ-2026

12 октября 2025. Бухарест (Румыния)

Румыния – Австрия – 1:0

Гол: Вирджил Гице, 90+5

Видео гола и обзор матча