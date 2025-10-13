Румыния – Австрия – 1:0. Победный мяч для Луческу на 90+5 мин. Видео гола
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
12 октября в Бухаресте прошел матч матч отбора к чемпионату мира 2026.
Сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу драматично переиграла Австрию со счетом 1:0.
На 90+5-й минуте победный гол забил Вирджил Гице после передачи Яниса Хаджи.
Ситуация в группе H: Австрия (15 очков), Босния (13), Румыния (10), Кипр (8), Сан-Марино (0).
Квалификация ЧМ-2026
12 октября 2025. Бухарест (Румыния)
Румыния – Австрия – 1:0
Гол: Вирджил Гице, 90+5
Видео гола и обзор матча
События матча
