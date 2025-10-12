Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол Левандовски и сухой лист. Польша на классе обыграла Литву
ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
12.10.2025 21:45 – FT 0 : 2
Польша
Чемпионат мира
12 октября 2025, 23:40 | Обновлено 13 октября 2025, 00:01
216
0

«Орлы» выиграли со счетом 2:0 и закрепились на второй строчке

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Вечером 12 октября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Литвы и Польши.

Футбольное противостояние прошло на «стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса» в Каунасе.

Польская команда завершила встречу с двумя забитыми мячами, оформив уверенную победу со счетом 2:0.

Автором первого мяча стал Себастьян Шиманьски – футболист отметился сухим листом, положив гол в ворота соперника прямо с углового.

Окончательную точку в матче поставил Роберт Левандовский, который на 64-й минуте реализовал свой момент и снял все вопросы относительно победителя.

После этого поединка сборная Литвы продолжила свою неудачную серию: команда не может добиться положительного результата уже в 15 матчах подряд.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

12 октября. Группа G

Литва – Польша – 0:2

Голы: Шиманьски, 15, Левандовский, 64

Турнирная таблица:

Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Эстония – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии
сборная Польши по футболу сборная Литвы по футболу ЧМ-2026 по футболу Роберт Левандовски Себастьян Шиманьски
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
