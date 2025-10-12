Гол Левандовски и сухой лист. Польша на классе обыграла Литву
«Орлы» выиграли со счетом 2:0 и закрепились на второй строчке
Вечером 12 октября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Литвы и Польши.
Футбольное противостояние прошло на «стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса» в Каунасе.
Польская команда завершила встречу с двумя забитыми мячами, оформив уверенную победу со счетом 2:0.
Автором первого мяча стал Себастьян Шиманьски – футболист отметился сухим листом, положив гол в ворота соперника прямо с углового.
Окончательную точку в матче поставил Роберт Левандовский, который на 64-й минуте реализовал свой момент и снял все вопросы относительно победителя.
После этого поединка сборная Литвы продолжила свою неудачную серию: команда не может добиться положительного результата уже в 15 матчах подряд.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
12 октября. Группа G
Литва – Польша – 0:2
Голы: Шиманьски, 15, Левандовский, 64
KONIEC MECZU— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 12, 2025
Wygrywamy z Litwą po bramkach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego!
__
FT #LTUPOL 🇱🇹🇵🇱 0:2 pic.twitter.com/2eF938hvwi
Турнирная таблица:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Низар Кинселла поделился информацией об украинце
Эксперт считает, что в матче с Исландией состав Украины будет ротирован