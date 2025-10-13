Чемпионат мира13 октября 2025, 04:23 | Обновлено 13 октября 2025, 04:32
121
0
Литва – Польша – 0:2. Как забили сухой лист с углового. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 12 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Польши в гостях переиграла команду Литвы (2:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Себастьян Шиманьски забил прямым ударом с углового (сухой лист), также отличился Роберт Левандовски.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября
21:45. Литва – Польша – 0:2
Голы: Шиманьски, 15, Левандовски, 64
Видео голов и обзор матча
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша), асcист Себастьян Шиманьски.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Польша).
