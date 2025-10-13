Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Литва – Польша – 0:2. Как забили сухой лист с углового. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
12.10.2025 21:45 – FT 0 : 2
Польша
Чемпионат мира
13 октября 2025, 04:23 | Обновлено 13 октября 2025, 04:32
Литва – Польша – 0:2. Как забили сухой лист с углового. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Литва – Польша – 0:2. Как забили сухой лист с углового. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Польши в гостях переиграла команду Литвы (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Себастьян Шиманьски забил прямым ударом с углового (сухой лист), также отличился Роберт Левандовски.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 12 октября

21:45. Литва – Польша – 0:2

Голы: Шиманьски, 15, Левандовски, 64

Видео голов и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша), асcист Себастьян Шиманьски.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Польша).
По теме:
Хорватия – Гибралтар – 3:0 Украинские судьи, промах с пенальти. Видео голов
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
Черные звезды. Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026
видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу сборная Литвы по футболу сборная Польши по футболу сухой лист Себастьян Шиманьски Роберт Левандовски
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
