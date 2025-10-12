12 октября на стадион Дарюса и Гиренаса пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Литвы и Польши. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Литва

Команда не из тех, что всерьез может говорить, что за что-то весомое борется в футболе. Она просто пытается не становиться совсем уж аутсайдером. Ведь ее низкий уровень был очень красноречиво продемонстрирован еще год назад, когда в Лиге Наций не получилось ни разу за очки зацепиться, играя с Кипром и Косово, не говоря уже о Северной Ирландии.

Сейчас, в квалификации, подопечные Янкаускаса в 2025-м году не выигрывали ни разу. Даже с другим аутсайдером группы, Мальтой, дважды сыграли вничью: 0:0 на выезде, 1:1 дома - там отыгрались за счет пенальти на 90+ минуте. Также отобрали очко у финнов, сыграв 2:2. В прошлом туре с ними же открыли счет и выиграли первый тайм. Но все же там скандинавы после перерыва оформили волевые 2:1.

Польша

Сборная в свое время котировалась чуть ли не как футбольный гранд. Но в последнее время она с громадным трудом проходит на финальные турниры, выигрывая стыки, а уже там были совсем уж посредственные результаты. На Евро в прошлом году не получилось выйти в плей-офф. Но ни после этого, ни после того, как в Лиге Наций было последнее места, Пробеж сохранял пост - и даже де-факто убрал из обоймы Левандовски.

В марте команда стартовала в отборе с двух побед, но там и в соперниках были Литва с Мальтой. А вот в июне последовали 1:2 с Финляндией - и наставника сразу же сняли. В сентябре уже руководил Урбан, и начал хорошо: ничья в Нидерландах и 3:1 с финнами. Прошлый тур поляки пропустили - в контрольном поединке оформили скромные 1:0 с Новой Зеландией, явно экономя силы.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках поляки трижды обыграли соседа при одной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяевам поможет фактор поля. Гости мотивированы побеждать, понимая, что еще и близко не решили турнирные задачи, и добьются этого с форой -1 гол (коэффициент - 1,70).