Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Литва – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
12.10.2025 21:45 - : -
Польша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
12 октября 2025, 13:06 | Обновлено 12 октября 2025, 13:17
84
0

Литва – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 12 октября и начнется в 21:45 по Киеву

12 октября 2025, 13:06 | Обновлено 12 октября 2025, 13:17
84
0
Литва – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября на стадион Дарюса и Гиренаса пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Литвы и Польши. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Литва

Команда не из тех, что всерьез может говорить, что за что-то весомое борется в футболе. Она просто пытается не становиться совсем уж аутсайдером. Ведь ее низкий уровень был очень красноречиво продемонстрирован еще год назад, когда в Лиге Наций не получилось ни разу за очки зацепиться, играя с Кипром и Косово, не говоря уже о Северной Ирландии.

Сейчас, в квалификации, подопечные Янкаускаса в 2025-м году не выигрывали ни разу. Даже с другим аутсайдером группы, Мальтой, дважды сыграли вничью: 0:0 на выезде, 1:1 дома - там отыгрались за счет пенальти на 90+ минуте. Также отобрали очко у финнов, сыграв 2:2. В прошлом туре с ними же открыли счет и выиграли первый тайм. Но все же там скандинавы после перерыва оформили волевые 2:1.

Польша

Сборная в свое время котировалась чуть ли не как футбольный гранд. Но в последнее время она с громадным трудом проходит на финальные турниры, выигрывая стыки, а уже там были совсем уж посредственные результаты. На Евро в прошлом году не получилось выйти в плей-офф. Но ни после этого, ни после того, как в Лиге Наций было последнее места, Пробеж сохранял пост - и даже де-факто убрал из обоймы Левандовски.

В марте команда стартовала в отборе с двух побед, но там и в соперниках были Литва с Мальтой. А вот в июне последовали 1:2 с Финляндией - и наставника сразу же сняли. В сентябре уже руководил Урбан, и начал хорошо: ничья в Нидерландах и 3:1 с финнами. Прошлый тур поляки пропустили - в контрольном поединке оформили скромные 1:0 с Новой Зеландией, явно экономя силы.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках поляки трижды обыграли соседа при одной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяевам поможет фактор поля. Гости мотивированы побеждать, понимая, что еще и близко не решили турнирные задачи, и добьются этого с форой -1 гол (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua
Литва
12 октября 2025 -
21:45
Польша
Фора Польши (-1) 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Защитник сборной Азербайджана: «С Украиной будет очень тяжело»
Потерянные вещи. Стала известна судьба багажа сборной Азербайджана
Румыния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Литвы по футболу сборная Польши по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 12 октября 2025, 09:23 31
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все

Алексей Сливченко считает, что болельщики сборной Украины должны забыть о «багаже Шевченко»

ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Футбол | 12 октября 2025, 08:55 2
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина

«Сине-желтые» победили со счетом 5:3

Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Футбол | 11.10.2025, 14:34
Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Футбол | 12.10.2025, 07:43
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
ПОВОРОЗНЮК: «Они в панике сбежали от меня, потому что боялись военкомата»
Футбол | 12.10.2025, 13:09
ПОВОРОЗНЮК: «Они в панике сбежали от меня, потому что боялись военкомата»
ПОВОРОЗНЮК: «Они в панике сбежали от меня, потому что боялись военкомата»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем