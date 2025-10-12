Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар
«Шашковым» удалось оформить три гола в ворота соперника
12 октября состоялся заключительный матч игрового дня в группе L отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.
Сборная Хорватии в городе Вараждин на «Gradski stadion Varazdin» принимала аутсайдера – Гибралтар. Матч обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским.
Хорватия не ударила лицом в грязь и уверенно одержала победу над соперником со счетом 3:0.
Забить хозяева могли больше, если бы полузащитник Ловро Майер реализовал удар с пенальти, однако футболисту не удалось переиграть голкипера.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
12 октября. Группа L
Хорватия – Гибралтар – 3:0
Голы: Фрук, 30, Сучич, 78, Эрлич, 90+6
Congratulations! With a 3:0 home victory over Gibraltar, #Croatia is just a small step away from @FIFAWorldCup berth! 🇭🇷🎉🙌 #CROGIB#WCQ | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/a0n4MhELh7— HNS (@HNS_CFF) October 12, 2025
Турнирная таблица:
