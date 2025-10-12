Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар
ЧМ. Квалификация. Европа
Хорватия
12.10.2025 21:45 – FT 3 : 0
Гибралтар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
12 октября 2025, 23:44 | Обновлено 12 октября 2025, 23:51
178
0

Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар

«Шашковым» удалось оформить три гола в ворота соперника

12 октября 2025, 23:44 | Обновлено 12 октября 2025, 23:51
178
0
Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар
Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября состоялся заключительный матч игрового дня в группе L отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Сборная Хорватии в городе Вараждин на «Gradski stadion Varazdin» принимала аутсайдера – Гибралтар. Матч обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским.

Хорватия не ударила лицом в грязь и уверенно одержала победу над соперником со счетом 3:0.

Забить хозяева могли больше, если бы полузащитник Ловро Майер реализовал удар с пенальти, однако футболисту не удалось переиграть голкипера.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

12 октября. Группа L

Хорватия – Гибралтар – 3:0

Голы: Фрук, 30, Сучич, 78, Эрлич, 90+6

Турнирная таблица:

По теме:
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Эстония – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Праздник для Луческу. Румыния в важнейшем матче вырвала победу у Австрии
ЧМ-2026 по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Гибралтара по футболу Алексей Деревинский Лука Сучич
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Футбол | 12 октября 2025, 01:23 2
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20

Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами

Виктор ЛЕОНЕНКО: Не факт, что это правда. Решение будет принимать Шевченко
Футбол | 13 октября 2025, 00:01 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: Не факт, что это правда. Решение будет принимать Шевченко
Виктор ЛЕОНЕНКО: Не факт, что это правда. Решение будет принимать Шевченко

Бывший игрок киевского «Динамо» оценил результаты и перспективы Сергея Реброва в сборной

Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12.10.2025, 08:12
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Футбол | 12.10.2025, 17:02
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Футбол | 12.10.2025, 07:43
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
11.10.2025, 00:22 2
Бокс
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем