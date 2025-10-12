Украинские арбитры и незабитый пенальти: Хорватия победила Гибралтар

12 октября состоялся заключительный матч игрового дня в группе L отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Сборная Хорватии в городе Вараждин на «Gradski stadion Varazdin» принимала аутсайдера – Гибралтар. Матч обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским.

Хорватия не ударила лицом в грязь и уверенно одержала победу над соперником со счетом 3:0.

Забить хозяева могли больше, если бы полузащитник Ловро Майер реализовал удар с пенальти, однако футболисту не удалось переиграть голкипера.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

12 октября. Группа L

Хорватия – Гибралтар – 3:0

Голы: Фрук, 30, Сучич, 78, Эрлич, 90+6

Турнирная таблица: