ЧМ. Квалификация. Европа
Шотландия
12.10.2025 19:00 - : -
Беларусь
Чемпионат мира
Шотландия – беларусь. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 12 октября в 19:00 по Киеву

Шотландия – беларусь. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Шотландии и беларуси. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Шотландия

В предыдущем сезоне Лиги наций коллектив выступил не слишком удачно. Шотландцы получили 7 баллов и заняли 3-ю строчку группы с Польшей, Хорватией и Португалией, однако потерпели поражение в переходных поединках за сохранение прописки против Греции и вылетели в дивизион В.

Лучшие результаты показывает коллектив в текущей квалификации. За 3 матча шотландцам удалось сыграть вничью с Данией и одолеть Грецию и Белоруссию. 7 зачетных баллов позволяют занимать 2-ю строчку таблицы собственной группы, уступая лидеру только по дополнительным показателям.

беларусь

По непонятным причинам союзники государства-террориста до сих пор не дисквалифицированы и продолжают выступления на международной арене. Однако делают это не слишком удачно – в Лиге наций в прошлом сезоне беларусь заняла 3-ю строчку группы в дивизионе С, которая не дает права играть в матчах за повышение, однако позволяет сохранить прописку в текущем эшелоне соревнований.

В текущей квалификации на чемпионат мира белорусы проиграли все 3 стартовых поединка, поэтому пока с 0 баллами на счету занимают последнее место собственной группы.

Личные встречи

Текущими составами коллективы встречались только раз – в июньском матче 1-го круга отбора. Тогда победу со счетом 2:0 одержала Шотландия.

Интересные факты

  • В последних 3-х поединках беларусь пропустила 13 голов.
  • В последних 9 домашних поединках Шотландия одержала всего 2 победы.
  • В последних 5 играх Шотландия трижды хранила ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.

Шотландия
12 октября 2025 -
19:00
Беларусь
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
