Шотландия – беларусь. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 12 октября в 19:00 по Киеву
В воскресенье, 12 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Шотландии и беларуси. По киевскому времени игра начнется в 19:00.
Шотландия
В предыдущем сезоне Лиги наций коллектив выступил не слишком удачно. Шотландцы получили 7 баллов и заняли 3-ю строчку группы с Польшей, Хорватией и Португалией, однако потерпели поражение в переходных поединках за сохранение прописки против Греции и вылетели в дивизион В.
Лучшие результаты показывает коллектив в текущей квалификации. За 3 матча шотландцам удалось сыграть вничью с Данией и одолеть Грецию и Белоруссию. 7 зачетных баллов позволяют занимать 2-ю строчку таблицы собственной группы, уступая лидеру только по дополнительным показателям.
беларусь
По непонятным причинам союзники государства-террориста до сих пор не дисквалифицированы и продолжают выступления на международной арене. Однако делают это не слишком удачно – в Лиге наций в прошлом сезоне беларусь заняла 3-ю строчку группы в дивизионе С, которая не дает права играть в матчах за повышение, однако позволяет сохранить прописку в текущем эшелоне соревнований.
В текущей квалификации на чемпионат мира белорусы проиграли все 3 стартовых поединка, поэтому пока с 0 баллами на счету занимают последнее место собственной группы.
Личные встречи
Текущими составами коллективы встречались только раз – в июньском матче 1-го круга отбора. Тогда победу со счетом 2:0 одержала Шотландия.
Интересные факты
- В последних 3-х поединках беларусь пропустила 13 голов.
- В последних 9 домашних поединках Шотландия одержала всего 2 победы.
- В последних 5 играх Шотландия трижды хранила ворота сухими.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.
19:00
