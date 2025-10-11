Триллер сборной Украины в Исландии, шоу молодежки, Ворскла уволила Бабича
Главные новости за 10 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10 октября.
1А. Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Команда Сергея Реброва взяла важные три очка
1B. Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
1C. РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после победы над Исландией
2А. Гол и ассист Мбаппе. Соперники Украины: Франция разобралась с Азербайджаном
Французы переиграли соперников со счетом 3:0 в матче квалификации ЧМ-2026 в группе D
2B. 9 из 9. Швейцария переиграла Швецию в ключевом матче квалификации ЧМ
В другом поединке группы Косово и Словения сыграли в нулевую ничью
2С. Дубль Киммиха. Германия разгромила Люксембург, который играл в меньшинстве
Во втором поединке группы А Словакия уступила Северной Ирландии со счетом 0:2
2D. Нули в Генте. Бельгия нанесла 25 ударов, но Северная Македония выстояла
Подопечные Руди Гарсии так и не сумели огорчить лидера группы J
2E. Казахстан разгромил Лихтенштейн и одержал вторую победу в отборе на ЧМ-2026
Подопечные Талгата Байсуфинова отправили в ворота соперника четыре мяча
2F. Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3
3А. Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми
Украинцы отыгрывались дважды по ходу матча
3B. Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
В группе квалификации Евро-2027 Украина и Турция имеют по 4 очка
4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла уволила Бабича. Уже нашли нового коуча
Александр Бабич ушел в отставку
5. Известный клуб из Украины получил трансферный бан от ФИФА из-за долгов
Харьковский «Металлист» получил бессрочный запрет на регистрацию новых футболистов
6A. Без Свентек. Определены пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Ухане
Ига сенсационно проиграла Жасмин Паолини, Коко Гауфф разобралась с Ларой Зигемунд
6B. Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Шанхае
10 октября прошли игры 1/4 финала в верхней части сетки: победы Риндеркнеша и Медведева
7. Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Украинский защитник оценивается в 55 миллионов евро
8. Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
«Милан» попытается зимой купить украинца
9. О'Салливан вышел в четвертьфинал, Мерфи не отдал Уилсону ни очка
Рейтинговый турнир проходит в китайском городе Сиань
10А. Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Легенда хоккея превратилась в мастера по переобуванию
10B. Шовковский vs Ярмоленко. Fatality для Динамо в схватке без победителя
Киевский клуб рискует проиграть очень многое, если его боссы не найдут выход из ситуации
