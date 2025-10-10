В пятницу, 10 октября, состоялся матч квалификации на ЧМ-2026, в котором встретились сборные Казахстана и Лихтенштейна. Хозяева подтвердили статус фаворита и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

В первом тайме гости пропустили дважды за три минуты – нападающий Кенженбек открыл счет, а полузащитник Зайнутдинов увеличил преимущество. Лихтенштейн пытался выровнять ход поединка во второй половине игры, но соперник забил еще два гола и довел счет до разгромного.

На 59-й минуте Кенженбек оформил дубль, а точку в этом противостоянии поставил защитник Алибек Касым в конце встречи. Казахстан одержал вторую победу в шести матчах и продолжает занимать четвертое место в группе J.

Подопечные Талгата Байсуфинова имеют небольшие шансы на вторую позицию, которое позволит пробиться в плей-офф. Необходимо победить Бельгию и Северную Македонию, а также надеяться на то, что соперники потеряют очки в других матчах.

Чемпионат мира 2026, квалификация

Группа J, 10 октября

Казахстан – Лихтенштейн – 4:0

Голы: Кенжебек, 26, 59, Зайнутдинов, 28, Касым, 82

Видеообзор матча: