Казахстан разгромил Лихтенштейн и одержал вторую победу в отборе на ЧМ-2026
Подопечные Талгата Байсуфинова отправили в ворота соперника четыре мяча
В пятницу, 10 октября, состоялся матч квалификации на ЧМ-2026, в котором встретились сборные Казахстана и Лихтенштейна. Хозяева подтвердили статус фаворита и одержали разгромную победу со счетом 4:0.
В первом тайме гости пропустили дважды за три минуты – нападающий Кенженбек открыл счет, а полузащитник Зайнутдинов увеличил преимущество. Лихтенштейн пытался выровнять ход поединка во второй половине игры, но соперник забил еще два гола и довел счет до разгромного.
На 59-й минуте Кенженбек оформил дубль, а точку в этом противостоянии поставил защитник Алибек Касым в конце встречи. Казахстан одержал вторую победу в шести матчах и продолжает занимать четвертое место в группе J.
Подопечные Талгата Байсуфинова имеют небольшие шансы на вторую позицию, которое позволит пробиться в плей-офф. Необходимо победить Бельгию и Северную Македонию, а также надеяться на то, что соперники потеряют очки в других матчах.
Чемпионат мира 2026, квалификация
Группа J, 10 октября
Казахстан – Лихтенштейн – 4:0
Голы: Кенжебек, 26, 59, Зайнутдинов, 28, Касым, 82
Видеообзор матча:
🔚 FULL-TIME! 🔥— Kazakhstan Football Federation (@KFF_Team) October 10, 2025
Kazakhstan wins 4-0 over Liechtenstein at Astana Arena 😍
🇰🇿 4-0 🇱🇮
⚽ 26’ Kenzhebek (1-0)
⚽ 28’ Zaynutdinov (2-0)
⚽ 59’ Kenzhebek (3-0)
⚽ 81’ Kasym (4-0)#KFFTeam | #BizdinJigitter💛💙 | #WCQ | #KazakhstanLiechtenstein pic.twitter.com/IIDuIHZ5ly
Zaynutdinov scores his 15th goal for the national team 🎉— Kazakhstan Football Federation (@KFF_Team) October 10, 2025
We’ve missed your goals 🦅💔#KFFTeam | #BizdinJigitter💛💙 | #WCQ | #KazakhstanLiechtenstein pic.twitter.com/6JIIqXmzwo
