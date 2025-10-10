Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

10 октября на Астана-Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Казахстана и Лихтенштейна. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Казахстан

Команда свой шанс все-таки сыграть на чемпионате запорола - разгромно уступила весной прошлого года в первом же стыковом матче за выход на Евро. Впрочем, к тому моменту уже давно был пройден тот пик, что и позволил вообще претендовать на заветный пропуск. Для сравнения, в новом розыгрыше Лиги Наций, прошлой осенью, была только одна ничья в шести поединках против Норвегии, Австрии и Словении.

В 2025-м попадались соперники попроще, так что без побед не обошлось - как раз с Лихтенштейном, ну и с Кюрасао в товарищеском поединке. Остальные встречи, в том числе в квалификации, с Уэльсом, Северной Македонией и Бельгией, приносили поражения, причем с фаворитом квартета и вовсе было 0-6. И даже белорусам уступили в контрольной встрече.

Лихтенштейн

Сборная отличается стабильностью. И даже постоянно борется за место №1, только с конца - это вечный и безоговорочный аутсайдер. Такой, что даже в компании с себе подобными, в Лиге Наций прошлой осенью набрали только два очка в компании с Сан-Марино и Гибралтаром.

Но тогда хотя бы пару раз зацепились за ничью дважды. Сейчас не было не только очков, но даже голов: всем соперникам проигрывали, причем сухо и зачастую крупно. Так было в товарищеском поединке против Шотландии (0:4, и это на своем поле). А в отборе лучший результат продемонстрировали, как раз принимая казахов. Там хотя бы разницу мячей не довели до крупной, ограничившись всего лишь парой пропущенных.

Статистика личных встреч

Именно в марте сборные провели первый в общей истории поединок. В нем фаворит пары даже на выезде, после длительного перелета, без проблем оформил не минимальную победу.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что андердог сможет чем-то удивить, тем более на выезде. Ставим на то, что казахи снова выиграют, но с форой -2 гола (коэффициент - 1,71).