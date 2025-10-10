Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Казахстан – Лихтенштейн. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Казахстан
10.10.2025 17:00 - : -
Лихтенштейн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 октября 2025, 12:55 | Обновлено 10 октября 2025, 13:35
58
0

Казахстан – Лихтенштейн. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 10 октября и начнется в 17:00 по Киеву

10 октября 2025, 12:55 | Обновлено 10 октября 2025, 13:35
58
0
Казахстан – Лихтенштейн. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
KFF

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

10 октября на Астана-Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Казахстана и Лихтенштейна. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Казахстан

Команда свой шанс все-таки сыграть на чемпионате запорола - разгромно уступила весной прошлого года в первом же стыковом матче за выход на Евро. Впрочем, к тому моменту уже давно был пройден тот пик, что и позволил вообще претендовать на заветный пропуск. Для сравнения, в новом розыгрыше Лиги Наций, прошлой осенью, была только одна ничья в шести поединках против Норвегии, Австрии и Словении.

В 2025-м попадались соперники попроще, так что без побед не обошлось - как раз с Лихтенштейном, ну и с Кюрасао в товарищеском поединке. Остальные встречи, в том числе в квалификации, с Уэльсом, Северной Македонией и Бельгией, приносили поражения, причем с фаворитом квартета и вовсе было 0-6. И даже белорусам уступили в контрольной встрече.

Лихтенштейн

Сборная отличается стабильностью. И даже постоянно борется за место №1, только с конца - это вечный и безоговорочный аутсайдер. Такой, что даже в компании с себе подобными, в Лиге Наций прошлой осенью набрали только два очка в компании с Сан-Марино и Гибралтаром.

Но тогда хотя бы пару раз зацепились за ничью дважды. Сейчас не было не только очков, но даже голов: всем соперникам проигрывали, причем сухо и зачастую крупно. Так было в товарищеском поединке против Шотландии (0:4, и это на своем поле). А в отборе лучший результат продемонстрировали, как раз принимая казахов. Там хотя бы разницу мячей не довели до крупной, ограничившись всего лишь парой пропущенных.

Статистика личных встреч

Именно в марте сборные провели первый в общей истории поединок. В нем фаворит пары даже на выезде, после длительного перелета, без проблем оформил не минимальную победу.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что андердог сможет чем-то удивить, тем более на выезде. Ставим на то, что казахи снова выиграют, но с форой -2 гола (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Казахстан
10 октября 2025 -
17:00
Лихтенштейн
Фора Казахстана (-2) 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Исландии
Александр КУЧЕР: «Украина – фаворит? С Азербайджаном тоже были фаворитами»
Франция – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Казахстана по футболу сборная Лихтенштейна по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла уволила Бабича. Уже нашли нового коуча
Футбол | 10 октября 2025, 12:58 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла уволила Бабича. Уже нашли нового коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла уволила Бабича. Уже нашли нового коуча

Александр Бабич ушел в отставку

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10 октября 2025, 12:30 47
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Решающий тест для Сергея Реброва и его команды

Алонсо выставил за дверь игрока основы Реала. Он был креатурой Переса
Футбол | 09.10.2025, 13:31
Алонсо выставил за дверь игрока основы Реала. Он был креатурой Переса
Алонсо выставил за дверь игрока основы Реала. Он был креатурой Переса
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 10.10.2025, 07:04
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 11:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
08.10.2025, 19:33 5
Теннис
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
08.10.2025, 11:37 1
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 31
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 6
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем