Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 10 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
10 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.
Сборная Украины в Рейкьявике сыграет выездной поединок против сборной Исландии
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 10 октября
- 17:00. Казахстан – Лихтенштейн
- 21:45. Бельгия – Северная Македония
- 21:45. Исландия – Украина
- 21:45. Косово – Словения
- 21:45. Германия – Люксембург
- 21:45. Северная Ирландия – Словакия
- 21:45. Франция – Азербайджан
- 21:45. Швеция – Швейцария
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
📊 Инфографика
