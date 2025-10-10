Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 10 октября. Смотреть онлайн LIVE
ЧМ. Квалификация. Европа
Франция
10.10.2025 21:45 - : -
Азербайджан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 октября 2025, 16:17 | Обновлено 10 октября 2025, 16:18
244
0

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 10 октября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

10 октября 2025, 16:17 | Обновлено 10 октября 2025, 16:18
244
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 10 октября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в Рейкьявике сыграет выездной поединок против сборной Исландии

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 10 октября

  • 17:00. Казахстан – Лихтенштейн
  • 21:45. Бельгия – Северная Македония
  • 21:45. Исландия – Украина
  • 21:45. Косово – Словения
  • 21:45. Германия – Люксембург
  • 21:45. Северная Ирландия – Словакия
  • 21:45. Франция – Азербайджан
  • 21:45. Швеция – Швейцария

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

17:00. Казахстан – Лихтенштейн

21:45. Бельгия – Северная Македония

21:45. Исландия – Украина

21:45. Косово – Словения

21:45. Германия – Люксембург

21:45. Северная Ирландия – Словакия

21:45. Франция – Азербайджан

21:45. Швеция – Швейцария

По теме:
ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись по Рейкьявику
ЛУЧЕСКУ: «Как не заметили такой фол? Голова игрока попала в руку вратаря»
ВИДЕО. Его не остановить. УЕФА смакует, как Мбаппе раскрутил Забарного
ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн сборная Украины по футболу Исландия - Украина сборная Исландии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-21 – Венгрия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Футбол | 10 октября 2025, 16:44 2
Украина U-21 – Венгрия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Украина U-21 – Венгрия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ

Команда Мельгосы уже разгромила аутсайдера, а как будет с крепким середняком?

КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Футбол | 10 октября 2025, 02:43 1
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»

Тренер в первую очередь разочарован реализацией

Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 08:59
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 11:51
Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
08.10.2025, 23:29
Бокс
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 53
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем