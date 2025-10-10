Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 10 октября. Смотреть онлайн LIVE

10 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в Рейкьявике сыграет выездной поединок против сборной Исландии

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 10 октября

17:00. Казахстан – Лихтенштейн

21:45. Бельгия – Северная Македония

21:45. Исландия – Украина

21:45. Косово – Словения

21:45. Германия – Люксембург

21:45. Северная Ирландия – Словакия

21:45. Франция – Азербайджан

21:45. Швеция – Швейцария

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

