Германия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
  Германия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Германия
10.10.2025 21:45 - : -
Люксембург
Чемпионат мира
10 октября 2025, 13:01 | Обновлено 10 октября 2025, 13:37
Германия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 10 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Германия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября на ПреЗеро Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Германии и Люксембурга. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Германия

Команда потеряла десятилетие после чемпионства 2014-го года, выступая только все хуже и хуже. Но, казалось, наконец-то угадала с наставником, когда вместо Флика (первого уволенного с поста за всю историю!) сделала тренером Нагельсманна. Молодой специалист успел внести изменения и в игру, и в состав, что помогло достойно провести домашний Евро в прошлом году, а потом выйти в финальный раунд Лиги Наций.

Вот только уже летом появились новые проблемы. Уже проиграть в решающих поединках Лиги Наций и Португалии, и Франции было обидно - да, сильные противники, но ведь с ними играли дома. Но потом и квалификацию начали с 0:2 в Словакии. Да, во втором туре уверенно, 3:1, победили Северную Ирландию. Но, похоже, права на ошибку уже не будет до самого конца отбора.

Люксембург

Сборная при Люке Хольце прогрессировала настолько, что недавний аутсайдер рассматривался как достаточно реальный претендент на дебют на Евро. Но никуда в итоге так и не получилось пробиться, а потом, осенью, было провалено Лигу Наций, когда, имея таких противников, как Северная Ирландия, Болгария и Белорусь, футболисты ограничились тремя очками, став последними в группе.

После этого тренер сменился, но у Штрассера сейчас нет таких игроков, каким был он сам. 2025-й год получилось начать с сюрприза в виде 1:0 со Швецией, но это было в товарищеском поединке. В рамках следующих таких встреч в актив можно занести только ничью с Ирландией, при поражениях и Швейцарии, и Словении. Да и в квалификации пока что не взято ни единого очка. Сначала аутсайдер опять проиграл все той же Северной Ирландии 1:3. А потом ничем дома не ответил на гол Словакии.

Статистика личных встреч

Все четыре очных поединка были выиграны немцами.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются, что фаворит снова выиграет, причем не минимально. Им и правда нельзя рисковать и желательно поработать над разницей мячей - ставим на хозяев с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,6).

Германия
10 октября 2025 -
21:45
Люксембург
