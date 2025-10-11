Германия – Люксембург – 4:0. Дубль Киммиха, пенальти, удаление. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
10 октября сборная Германии разгромила Люксембург со счетом 4:0 в матче квалификации чемпионата мира 2026.
Встреча состоялась на стадионе ПриЗироу Арена в городе Зинсхайм.
Дубль в этом поединке оформил Йозуа Киммих. Свой первый гол он забил с пенальти. Еще по одному мячу отличились Давид Раум и Серж Гнабри.
Люксембург играл в меньшинстве с 20-й минуты после удаления Дирка Карлсона.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа A. 10 октября
Германия – Люксембург – 4:0
Голы: Раум, 12, Киммих, 21 (пен.), 50, Гнабри, 48
Удаление: Карлсон, 20
Видеообзор матча
События матча
