  4. Германия – Люксембург – 4:0. Дубль Киммиха, пенальти, удаление. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Германия
10.10.2025 21:45 – FT 4 : 0
Люксембург
Чемпионат мира
11 октября 2025, 03:27 |
Германия – Люксембург – 4:0. Дубль Киммиха, пенальти, удаление. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Германия – Люксембург – 4:0. Дубль Киммиха, пенальти, удаление. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября сборная Германии разгромила Люксембург со счетом 4:0 в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Встреча состоялась на стадионе ПриЗироу Арена в городе Зинсхайм.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этом поединке оформил Йозуа Киммих. Свой первый гол он забил с пенальти. Еще по одному мячу отличились Давид Раум и Серж Гнабри.

Люксембург играл в меньшинстве с 20-й минуты после удаления Дирка Карлсона.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа A. 10 октября

Германия – Люксембург – 4:0

Голы: Раум, 12, Киммих, 21 (пен.), 50, Гнабри, 48

Удаление: Карлсон, 20

Видеообзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Германия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Германия).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Йосуа Киммих (Германия).
20’
Дирк Карлсон (Люксембург) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Раум (Германия).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
