Дубль Киммиха. Германия разгромила Люксембург, который играл в меньшинстве

В пятницу, 10 октября, состоялся матч третьего тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Германии и Люксембурга. Подопечные Юлиана Нагельсманна разгромили соперника со счетом 4:0.

В первом тайме в ворота гостей залетело два гола – результативными ударами отметились полузащитник Киммих и защитник Раум. Еще один мяч забил Серж Гнабри, но он не был засчитан после просмотра VAR.

Первый тайм команда из Люксембурга доигрывала в меньшинстве из-за удаления защитника Дирка Карлсона, который на 20-й минуте получил прямую красную карточку.

Во второй половине игры немецкие футболисты увеличили преимущество еще сильнее – Киммих оформил дубль, со второй попытки забил Гнабри. Сборная Германии одержала шесть баллов и возглавила турнирную таблицу.

В другом поединке квартета Северная Ирландия на домашнем стадионе одолела Словакию со счетом 1:0. После этой игры обе команды имеют в своем активе по шесть очков. Люксембург занимает последнее, четвертое, место – ноль пунктов, один забитый мяч и восемь пропущенных.

Чемпионат мира 2026, квалификация

Группа А, 10 октября

Германия – Люксембург – 4:0

Голы: Раум, 12, Киммих, 21 (пен), 50, Гнабри, 49

Удаление: Карлсон, 20 (Люксембург)

Северная Ирландия – Словакия – 2:0

Гол: Грошовски, 18 (автогол), Хьюм, 81

Фотогалерея: