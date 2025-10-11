Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Могли забить больше». Нагельсманн недоволен победой над Люксембургом
11 октября 2025, 17:33 | Обновлено 11 октября 2025, 17:34
«Могли забить больше». Нагельсманн недоволен победой над Люксембургом

Тренер сборной Германии ожидал более доминирующего футбола от подопечных

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча против Люксембурга в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Немецкие футболисты одержали уверенную победу перед своими болельщиками, однако Юлиан остался не полностью доволен результатом – 4:0.

«Это было не совсем идеально. Мы ставили цель быть безжалостными и голодными до голов. При такой доминации на поле мы могли забить еще несколько мячей. Когда Люксембург остался вдесятером, это нам особо не помогло – игра стала более плотной. Победа была заслуженной – и нам она была нужна. Мне очень понравилось видеть, что мы могли так быстро возвращать мяч, чтобы не начинать атаки от обороны.

С 70-й минуты мы начали задерживать мяч слишком долго, но затем снова стали пасовать быстрее и вернулись на правильный путь. Гнабри был идеальным примером того, как действовать в переходных моментах: он совершал спринт назад, чтобы помочь в обороне – это нужно в игре, даже против Люксембурга. И он сделал это прекрасно.

Игроки «Баварии» и «Дортмунда» формируют два надежных блока на поле. Хотя это не всегда переносится на сборную, лучше, когда игроки регулярно работают вместе на клубном уровне. Это означает, что части команды уже полностью налажены.

Следующий матч? Северная Ирландия будет неудобным соперником, так как они много играют длинными передачами. Против них очень сложно прессинговать, и, очевидно, будет трудно играть перед болельщиками Северной Ирландии. Нам нужно перенести ту же остроту, которую мы показали против Люксембурга, и использовать ее в Белфасте», – заявил Нагельсманн.

сборная Германии по футболу сборная Люксембурга по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция Юлиан Нагельсманн
Андрей Витренко Источник: Немецкий футбольный союз
