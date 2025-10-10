Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может зимой сменить клубную прописку.

По информации итальянских СМИ, один из лидеров Серии А «Милан» зимой снова попытается подписать украинца.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри продолжает настаивать на необходимости подписания Довбика. В то же время в руководстве рассматривают и альтернативный вариант – Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед». Как и Довбик, нидерландский форвард сейчас сталкивается с трудностями в борьбе за место в основном составе своей команды.

