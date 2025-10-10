Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
«Милан» попытается зимой купить украинца
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может зимой сменить клубную прописку.
По информации итальянских СМИ, один из лидеров Серии А «Милан» зимой снова попытается подписать украинца.
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри продолжает настаивать на необходимости подписания Довбика. В то же время в руководстве рассматривают и альтернативный вариант – Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед». Как и Довбик, нидерландский форвард сейчас сталкивается с трудностями в борьбе за место в основном составе своей команды.
Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».
