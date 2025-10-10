Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Италия
10 октября 2025, 23:02 | Обновлено 10 октября 2025, 23:05
«Милан» попытается зимой купить украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может зимой сменить клубную прописку.

По информации итальянских СМИ, один из лидеров Серии А «Милан» зимой снова попытается подписать украинца.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри продолжает настаивать на необходимости подписания Довбика. В то же время в руководстве рассматривают и альтернативный вариант – Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед». Как и Довбик, нидерландский форвард сейчас сталкивается с трудностями в борьбе за место в основном составе своей команды.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».

Дмитрий Олейник Источник: Sport Mediaset
Victor673256ua
Будемо чекати зими та більшої конкретики
