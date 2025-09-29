Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он меня поддерживает». Довбик рассказал о дружбе со звездным форвардом
Италия
29 сентября 2025, 16:57 |
379
0

«Он меня поддерживает». Довбик рассказал о дружбе со звездным форвардом

Артем подружился со знаменитым боснийским форвардом Эдином Джеко

29 сентября 2025, 16:57 |
379
0
«Он меня поддерживает». Довбик рассказал о дружбе со звездным форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину»:

«Все было очень просто. Я приехал в Рим, и бывший сотрудник «Ромы» Джанлука сказал мне, что я очень похож на Эдина, когда он впервые оказался в клубе. Мы были в машине, и он позвонил Джеко, и тогда мы впервые поговорили.

Потом мы подписались друг на друга в Instagram, еще немного пообщались, и все. С того времени мы поддерживаем связь, он поддерживает меня, а я поддерживаю его», – цитирует Артема Corriere dello Sport.

По теме:
Нико Пас принял участие во всех голах Комо в Серии А текущего сезона
Дженоа – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина проведет 50-й поединок в Лиге конференций
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Эдин Джеко Фиорентина
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трения в Наполи. Де Брюйне разозлился на Конте после своей замены
Футбол | 29 сентября 2025, 16:37 0
Трения в Наполи. Де Брюйне разозлился на Конте после своей замены
Трения в Наполи. Де Брюйне разозлился на Конте после своей замены

Коуч отметил, что замены были правильными, так как Милан прессинговал

Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч
Футбол | 29 сентября 2025, 14:14 10
Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч
Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч

Рассказываем о звездах, которые не получили ЗМ

Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского
Футбол | 28.09.2025, 20:10
Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского
Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29.09.2025, 09:17
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Футбол | 29.09.2025, 04:00
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 7
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 19
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 220
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем