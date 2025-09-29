«Он меня поддерживает». Довбик рассказал о дружбе со звездным форвардом

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину»:

«Все было очень просто. Я приехал в Рим, и бывший сотрудник «Ромы» Джанлука сказал мне, что я очень похож на Эдина, когда он впервые оказался в клубе. Мы были в машине, и он позвонил Джеко, и тогда мы впервые поговорили.

Потом мы подписались друг на друга в Instagram, еще немного пообщались, и все. С того времени мы поддерживаем связь, он поддерживает меня, а я поддерживаю его», – цитирует Артема Corriere dello Sport.